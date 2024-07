Na ten moment fani „House of Cards” czekali aż 10 miesięcy - jest juz zwiastun 4. sezonu! Główny bohater serialu Frank Underwood, którego gra Kevin Spacey, zaczyna kampanię wyborczą. Zwiastun został zrealizowany w konwencji spotu wyborczego i po raz pierwszy został wyemitowany podczas debaty Republikanów. Kiedy wróci serial?

Producenci serialu premierę 4. sezonu "House od Cards" wybrali nieprzypadkowo. Już w przyszłym roku czeka nas gorąca kampania wyborcza w USA i to właśnie w tym czasie będzie emitowany serial. Serial pojawi się na antenie już 4 marca 2016 roku i idealnie wpisze się w krajobraz wyborczy w Stanach Zjednoczonych. W nowym sezonie będzie obserwować walkę Franka Underwooda o utrzymanie władzy. Czy jego związek z Claire Underwood przetrwa? Tego dowiemy się już wiosną!

Zwiastun 4. sezonu "House of Cards":

Zobacz także

Na Twitterze pojawił się też plakat wyborczy Franka:

Robin Wright na planie House of Cards

Congratulations to our First Lady, Robin Wright, on her Golden Globes nomination for Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama.

Posted by House of Cards on 10 grudnia 2015