Rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji serialu "Cisza nad rozlewiskiem", tym razem pod tytułem "Pensjonat pod rozlewiskiem" na podstawie powieści Małgorzaty Kalicińskiej! Kogo zobaczymy w kontynuacji tego hitu? Oczywiście Joannę Brodzik, czyli serialową Małgosię Jantar. Aktorka na potrzeby produkcji zmieniła fryzurę:

Kochani, czas zdjęć i powrót nad rozlewisko to dla mnie także czas zmian. Zmiana mojego imagu - zupełnie nowa fryzura pozwoli mi lepiej odnaleźć się w postaci Małgosi, ale też określa mnie samą na nowo.Wiecie jak bardzo lubię zmiany, dlatego też dziś prezentuje Wam backstage sesji okładkowej dla magazynu Sens, który już niedługo trafi do kiosków. Przesyłam Wam mały przedsmak sesji i wracam na plan! Ściskam Was najserdeczniej - pisze aktorka na swoim Facebooku.