Bartek okradł antykwariusza – by odzyskać monetę należącą do ojca Anki - i został przez to zatrzymany przez policję. Przyjaciele są w szoku. Tak zakończył się ostatni odcinek „Za marzenia”...

Co wydarzy się dalej? Ciekawych zapraszamy na fotostory i odcinek numer 5 - który na antenie TVP2 pojawi się już 26.03 o 21.50!

Po aresztowaniu Bartek będzie przerażony – zwłaszcza, gdy usłyszy, jaki grozi mu wyrok.

- Panowie, to co ze mną będzie? - Zależy od prokuratora... - W najgorszej opcji? - Trzy miesiące aresztu do procesu, a potem albo wyrok w zawiasach, albo odsiadka. - W mordę...

- No, a co ty myślałeś, cwaniaczku? Dokonałeś kradzieży wartościowego mienia...

