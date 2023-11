Reklama

Co się wydarzy w 5. odcinku "Za marzenia"? Emisja 26 marca o 21.50 w TVP2!

To będzie szalony dzień i noc dla trójki przyjaciół!

Anka ma nadzieję, że jej ojciec – jako prawnik – wyciągnie Bartka z aresztu. Zosia prosi za to o pomoc byłego kochanka – Jacka Górskiego. Tymczasem Sokół, w drodze na komisariat, ucieka z radiowozu. Chłopakowi pomaga znajomy „kibol” - w podziękowaniu za to, że przygarnął Niuńka – który od razu proponuje Bartkowi, by wyjechał z nim za granicę. A w finale trójka przyjaciół postanawia odnaleźć antykwariusza, któremu Sokół ukradł monetę i spędza szaloną noc na weselu...

