Patryk Pniewski gra w serialu "Barwy szczęścia" Józka Sałatkę, młodego i ambitnego piłkarza. Wydawałoby się, że Józek nie jest typem mężczyzny, który już myśli o poważnym związku, dziecku i spokojnym rodzinnym życiu. Może jest inaczej? Co o tym sądzi aktor wcielający się w rolę Sałatki? W magazynie "Party", Pniewski udzielił wywiadu na ten temat.

Zobacz: Co dalej z zakazaną miłością Angeli i jej nauczyciela?! Mamy fotostrory i wideo dla wszystkich fanów "Barw szczęścia"

Józek dowie się o dziecku, a Julita trafi do szpitala. Jak potoczą się dalsze losy pary?

Józek Sałatka jest piłkarzem nastawionym na robienie kariery, ale znajomość z Julitą trochę pokrzyżuje mu plany.

– Ale on już w pierwszych odcinkach pokazał, że nie jest nastawiony tylko na karierę. Po wizycie u masażystki Julity dał do zrozumienia swojemu trenerowi, że życie prywatne jest dla niego równie ważne co gra w piłkę. Kariera to fajna rzecz, ale w nocy do niej się nie przytulisz.

W wielkim świecie wielkich pieniędzy, jeżeli chcesz mocno stąpać po ziemi, potrzebujesz kogoś, kto cię na tę ziemię sprowadzi. Józek szuka dziewczyny na stałe, przelotne romanse, które miewał po rozstaniu z Julitą, go nie kręciły. Woli szczery związek oparty na zaufaniu i miłości. A stały związek to przede wszystkim sztuka kompromisów i chęć zawierania ich z drugą połówką. Ale to nie dla każdego jest oczywiste...