Sprawa “wyciszania” wątku Marty w “ M jak miłość ” nabiera rumieńców. Jak informuje fakt.pl, po informacjach na ten temat na planie serialu zawrzało ! Szczególnie oburzona ma być serialowa matka Marty - grana przez Teresę Lipowską. Portal w tytule pisze wręcz o buncie. Co dalej z wątkiem Marty w M jak miłość? Dominika Ostałowska , która gra w serialu Martę Mostowiak, wyznała ostatnio, że nie wie, czy wróci do serialu. Nie wiem, czy wrócę jeszcze kiedyś do „M jak miłość". To pytanie do scenarzystów. Ja jestem dostępna i chętna do grania. Nie zniknęłam z serialu na własną prośbę – mówiła Faktowi. Grana przez nią sędzia Marta Mostowiak od miesięcy siedzi za granicą. Ostatnie sceny z Martą były nagrywane wiosną. I choć produkcja serialu zapewnia, że postać wróci, tabloid informuje o burzy, jaką wywołały informacje o Marcie. Informator z planu zdradza Faktowi, że najbardziej oburzona jest Teresa Lipowska, która w serialu gra matkę Marty. Uwaga: Jesteś fanem M jak miłość? Udowodnij to! Sprawdź się w trudnym QUIZIE z ostatniego sezonu serialu! Pani Teresa chce wziąć sprawy w swoje ręce. Przy najbliższej okazji zamierza stawić się za Ostałowską w produkcji - mówi informator tabloidu. Podobno rozmawiała już w tej sprawie z innymi aktorami. Czy to zmieni losy serialowej Marty? Waszym zdaniem powinno być jej więcej? Dominika Ostałowska nie pojawia się ostatnio na planie: To ponoć oburzyło jej serialową matkę: