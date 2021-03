Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie zdjęcie w naturalnym wydaniu. Aktorka ze związanymi włosami pozuje w zwykłej koszulce z synkiem na rękach. Okazuje się, że fanki aktorki są bardzo zaskoczone, że gwiazda zdecydowała się pokazać zdjęcie, na którym widać zwyczajną rzeczywistość młodej mamy! Skąd to zdziwienie? Internautki są tak przyzwyczajone do instagramowych obrazków lukrowanego macierzyństwa, które na co dzień serwują im gwiazdy i Instagramerki i najzwyczajniej zapominają, że "gwiazdy" na co dzień też wyglądają zupełnie "normalnie".

Barbara Kurdej-Szatan tym zdjęciem podbiła serca fanek! Aktorka pozuje w samej koszulce z Heniem na rękach

Barbara Kurdej-Szatan pięć miesięcy temu przywitała na świecie swoje drugie dziecko. Aktorka jest już mamą Hani, a niedawno na świecie pojawił się również Henio. Gwiazda po porodzie dała sobie czas na spokojny powrót do formy i powoli wraca też do obowiązków zawodowych. Niebawem ma wrócić na plan "M jak miłość" i pojawi się też w spektaklu "Pikantni" i musicalu "Chicago". Aktorka w mediach społecznościowych relacjonuje swoją przygodę z macierzyństwem, a teraz zaskoczyła swoje fanki zdjęciem, na które odważyłoby się niewiele młodych mam!

A czy Wasi mężowie Was kochają 5 miesięcy po porodzie ? 🤦🏼‍♀️😂🤷🏼‍♀️ #copocząć - napisała pod zdjęciem Basia Kurdej-Szatan.

Fanki aktorki są zachwycone, że zdecydowała się pokazać w naturalnym wydaniu, które zna każda młoda mama. Internautki wprost piszą, że mają już dość instagramowych zdjęć młodych mam, które wyglądają jakby właśnie szykowały się na wybieg.

Dobrze widzieć taką "normalną" twarz matki bo te wszystkie instagramowe piękności wprawiają w kompleksy. Taka jesteś normalna...taka matkowa... a w tym taka piękna ❤️❤️❤️ Piękne zdjęcie! Wyglądasz super! 😘 Basia ale wyglądasz 😍😍😍😍🔥

Tylko spójrzcie na to zdjęcie Basi Kurdej-Szatan. Po ilości komentarzy i serduszek widać, że Internautki doceniły zdjęcie aktorki, która pokazała się "jako normalna mama niemowlaka"!

Henio ma już za sobą swoje pierwsze egzotyczne wakacje.