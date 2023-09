Gwiazdy serialu "Przyjaciółki" żegnają Anitę Sokołowską. Ekipa zalała się łzami

Przed nami już 13. sezon " Przyjaciółek" ! Wiadomo już, jak potoczą się losy głównych bohaterek. Niestety w życiu dziewczyn nie będzie działo dużo dobrego. Największe kłopoty i problemy będą miały Anka (Magda Stużyńska), Patrycja (Joanna Liszowska) i Zuza ( Anita Sokołowska ). Jeśli chodzi o ostatnią bohaterkę, to ta wzbudziła sporo kontrowersji ostatnim zdjęciem na Instagramie. Anita Sokołowska pokazała, jak został nakręcony jeden z odcinków 10. sezonu, gdy Zuza dowiaduje się, że jest w ciąży! Post wywołał niemały skandal. Dlaczego? Burza pod zdjęciem Anity Sokołowskiej W 10. sezonie serialu Zuza, która walczyła z rakiem dowiedziała się, że jest w ciąży! Bohaterka nie wiedziała kto jest ojcem dziecka. Wiadomość o błogosławionym stanie nie specjalnie ją ucieszyła. Jak się później dowiedzieliśmy ojcem dziecka Zuzy okazał się Marek (Radosław Pazura). Wiadomość zaskoczyła wszystkich fanów serialu, którzy byli przekonani, że to Jaś ma dziecko z bohaterką! I choć od 10. sezonu minęło już sporo czasu, Anita Sokołowska wspomniała serial na Instagramie. Aktorka pokazała zdjęcie z sali szpitalnej, na którym jej bohaterce wykonywane jest USG. Post wzbudził niemałe kontrowersje wśród internautów. Bo okazało się, że wideo USG nie zostało "puszczone z płyty", tylko obok łóżka Sokołowskiej na ziemi leżała prawdziwa kobieta w ciąży! Moja bohaterka Zuza ma robione USG (za chwilę dowie się, że jest w ciąży), a w tym samym czasie, pani - ciężarna, ma robione realne USG. Wszystko po to, by na ekranie pojawiła się prawdziwa "fasolka" - prawda czasu, prawda ekranu - napisała gwiazda. Kulisy nagrywania "Przyjaciółek" mocno podzieliły fanów. Wielu internautów zaskoczyło traktowanie ciężarnej kobiety. Jednak w dyskusji pojawiły się też głosy broniące statystkę w ciąży. Co dokładnie pisali...