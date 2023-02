Seriale ukraińskie to nie tylko „Zniewolona”. Te tytuły mogą was zainteresować

Już od kilku lat seriale ukraińskie przebijają się w zagranicznych mediach – również w Polsce. Wystarczy spojrzeć na niesamowity sukces „Zniewolonej”. Seria, do której prawa kupiła Telewizja Polska”, zgromadziła ogromną liczbę widzów. Niemałym zainteresowaniem cieszył się także „Sługa narodu”, w którym główną rolę zagrał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę pierwszy odcinek w ciągu tygodnia wyświetlono ponad 13 milionów razy. Te produkcje zdobyły dużą popularność.

W związku z coraz większym zainteresowaniem serialami ukraińskimi w Telewizji Polskiej pojawiła się „Zniewolona”. Dwa sezony wschodniej produkcji były emitowane w TVP niemal codziennie (wyjątkiem był czwartek), w dodatku w najlepszym czasie antenowym. Było trochę przesady w mówieniu, że „Zniewoloną” ogląda cała Polska, ale według danych ukraińska seria dobiła do trzech milionów widzów, co jest na pewno przyzwoitym wynikiem. Fenomen „Zniewolonej” opisywano w gazetach i mediach społecznościowych. Dla jednych serial stał się guilty pleasure, drudzy na poważnie śledzili losy biednej Katii. Do Warszawy zaproszono nawet kilkoro gwiazd produkcji.

Opowieść o 18-letniej Katerinie Wierbickiej, która jest chłopką pańszczyźnianą, znacznie odbiega od telenowel serwowanych przez brazylijską czy turecką telewizję. Dziewczyna jest własnością bogatego ziemianina Piotra Czerwińskiego, którego żona w przeszłości zesłała na katorgę ojca Katii. Kobieta zrobiła to po tym, jak Stiepan Wierbicki pobił Czerwińskiego, gdy ten próbował zgwałcić jego ciężarną żonę. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu Sołomija urodziła Katerinę i zmarła w połogu. Dotknięta wyrzutami sumienia Anna Czerwińska została matką chrzestną dziewczynki naszej bohaterki. Dzięki temu Katia zna języki obce, dobre maniery, potrafi grać na fortepianie oraz przyrządzać dania z francuskiej kuchni. Nie musi już pracować fizycznie. To jednak nie znaczy, że jest wolna. Gdy biedna Katerina prosi o uwolnienie, by poślubić ubogiego panicza, Aleksieja Kosacza, słyszy odmowę.

To jednak syn Czerwińskich, Grigorij zmienia życie Katii w prawdziwy koszmar. Oszalały na punkcie dziewczyny mężczyzna morduje Kosacza, a później porzuca własne małżeństwo, by ścigać chłopkę. Polacy pokochali Katerinę Kowalczuk, która zagrała główną rolę w ukraińskiej serii. Na uwagę zasługuje również Michaił Gawriłow, który wcielił się w postać Grigorija. W „Zniewolonej” bez wątpienia widzowie odnaleźli to, czego nie dostali w „Koronie królów”. To serial z postaciami z krwi i kości, w dodatku zrealizowany z dużym rozmachem.

Popularność seriali ukraińskich potwierdza to, że Telewizja Polska zainwestowała w kolejną wschodnią produkcję. Na TVP2 w 2020 roku pojawiła się „Czerwona królowa”, seria opowiadająca historię Zoi Kolesnikowej (później Reginy Zbarskiej), znanej modelki, którą nazywano Sophią Loren Związku Radzieckiego. Produkcja została doceniona przez krytykę, a młoda aktorka, Ksenia Łukjanczikowa podbiła serca widzów.

Zanim nasza bohaterka została jedną z najpiękniejszych radzieckich modelek słynnego Państwowego Domu Mody w Moskwie, jako Zoja Kolesnikowa dorastała w biednej rodzinie na prowincji. Ojciec dziewczyny był uzależnionym od alkoholu inwalidą wojennym, matka natomiast zajmowała się sprzątaniem. Życie w domu toczy się od jednej awantury do drugiej. Wreszcie podczas szarpaniny Zoja śmiertelnie rani ojca. Matka dziewczyny bierze winę na siebie i zostaje skazana.

Uznana za córkę morderczyni Zoja jest prześladowana przez lokalną społeczność. Mimo celujących ocen i wybitnego wyniku na maturze odmawia jej się medalu. Dziewczyna dzięki łapówce zmienia imię na Regina i ucieka do Moskwy. W radzieckiej stolicy nawiązuje znajomości, które otwierają jej drogę do kariery modelki. „Czerwona królowa” to z pewnością jeden z wyróżniających się seriali ukraińskich. Seria została wyprodukowana przez osoby odpowiedzialne za powstanie „Zniewolonej”, co może być dodatkową zachętą do sięgnięcia po ten tytuł.

Niektóre seriale ukraińskie potrafią zaskoczyć pomysłowym scenariuszem. Prywatny detektyw, znany jako „Tropiciel” regularnie ratuje z opresji policjantów, którzy korzystają z jego pomocy, szukając porywaczy i złodziei. Skuteczność mężczyzny nie wynika jedynie z profesjonalnego podejścia i dobrej intuicji. Nasz bohater posiada niezwykle wrażliwy węch. Dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom potrafi zdobyć wiele informacji na temat poszukiwanego przestępcy bez konieczności zobaczenia go. Choć dar pomaga „Tropicielowi” rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne, okazuje się, że w życiu prywatnym już nie jest ułatwieniem. Ponadprzeciętnie wrażliwy węch czasem wręcz komplikuje relacje między detektywem a jego bliskimi. Cały serial został nakręcony w Kijowie. Jeśli jesteście fanami podobnych serii, polecamy wam nasze zestawienie seriali o policji.

Jeden z najpopularniejszych seriali ukraińskich, który w Europie odbił się szerokim echem po tym, jak kraj naszych sąsiadów został zaatakowany przez Rosję. Główną rolę zagrał nie kto inny, jak sam Wołodymyr Zełenski, który ze względu na swoją heroiczną postawę stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków na kontynencie. W produkcji „Sługa narodu” wcielił się w postać Wasyla Petrowicza Gołoborodki – nauczyciela, który niespodziewanie zaczyna odnosić wielkie sukcesy w polityce. Umieszczone w sieci nagranie przyczynia się do tego, że ostatecznie pedagog zostaje… prezydentem Ukrainy!

Po wybuchu wojny „Sługa narodu” stał się jednym z najchętniej oglądanych seriali ukraińskich. Uniwersalna historia pokazana w produkcji mogłaby się wydarzyć w każdym kraju. Nic dziwnego, że polska telewizja stworzyła własną wersję tej serii, która będzie miała premierę już wiosną, 4 marca. Serial będzie transmitowany na antenie Polsatu. W polskiej odsłonie rolę nauczyciela, który zostaje prezydentem, zagrał Marcin Hycnar. Oprócz niego na ekranie zobaczymy m.in. Krzysztofa Dracza, Sławomira Orzechowskiego, Magdalenę Popławską, Danutę Stenkę oraz Izabelę Dąbrowską.

Kolejny z seriali ukraińskich, których tłem są wydarzenia ostatnich lat. Ta produkcja opowiada o powstaniu ochotniczej Gwardii Narodowej, która składa się z osób biorących udział w walkach na kijowskim Majdanie. Po krwawych wydarzeniach w stolicy Ukrainy do oddziału wstępują pierwsi ochotnicy. Widzowie poznają setnika z Majdanu, studenta z Odessy, krymskiego Tatara, podporucznika wojsk wewnętrznych, biznesmena, ślusarza, młodego uczonego oraz mistrzyni w strzelaniu sportowym. Uczestnicy, którzy jeszcze niedawno stali po przeciwnych stronach barykady, teraz mają tworzyć jeden oddział. Grupa przechodzi ciężkie szkolenie pod okiem żołnierza, który służył w Afganistanie. Nasi bohaterowie chcą jak najszybciej znaleźć się na froncie, by walczyć z terrorystami, jednak przed nimi mnóstwo wyzwań, ponieważ jak dotąd realia wojny znali jedynie z książek i telewizji.

Fanom seriali ukraińskich, które poruszają tematykę historyczną, do gustu przypadnie seria o anarchiście, Nestorze Machno. Gdy kończy się I wojna światowa, pochodzący z Ukrainy żołnierz nie wraca do domu, by cieszyć się spokojem. Machno walczy z niedobitkami armii carskiej i próbuje powstrzymać rosnących w siłę bolszewików. Za wojowanie z rządami caratu anarchista zostaje wtrącony do więzienia, z którego wychodzi po wybuchu ewolucji w 1917 roku. Produkcja pokazuje nie zawsze jasne dla nas realia wojny domowej w Rosji oraz na Ukrainie. Jeśli interesują was inne serie zagraniczne, polecamy wam listę niemieckich seriali, które warto poznać.

Wśród seriali ukraińskich nie mogło zabraknąć serii związanej z katastrofą w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Jeden z najgłośniejszych wypadków jądrowych w historii do dzisiaj inspiruje filmowców. Amerykańska produkcja „Czarnobyl” podbiła serca widzów i zgarnęła aż dziesięć nagród Emmy oraz dwa Złote Globy. O tym, co działo się w Prypeci, powstają nie tylko dokumenty, ale nawet i horrory.

Natomiast w serialu ukraińskim „Ćmy” katastrofa posłużyła twórcom za tło do opowiedzenia historii dwóch kobiet. Młoda lekarka Mariana razem ze swoją siostrą odwiedzają Prypeć w 1986 roku. W trakcie wizyty u krewnych dochodzi do wybuchu w elektrowni atomowej. Bohaterki znajdują się w samym centrum tragicznych wydarzeń, które nieodwracalnie odmienią ich życia.

Do seriali ukraińskich, które ukazują burzliwe zmiany na wschodzie, należy produkcja „Czarne żniwa”. Twórcy sagi przybliżają widzom, jak dzieje poprzedniego stulecia wyglądały z perspektywy zwyczajnych mieszkańców. Możemy zobaczyć jak znosili okres I wojny światowej, następnie rewolucji bolszewickiej oraz czasy sowieckiego reżimu. W każdym z odcinków poznajemy różnych bohaterów i ich historie. Wszystkich łączy jednak pragnienie wolności oraz miłości.

W pierwszym odcinku tego serialu ukraińskiego przyglądamy się małżeństwu bogatego wdowca Swyryda Iwasiuta i Ołeny, która jest ubogą sierotą bez posagu, rówieśniczką jego syna Oksena. Szybko przekonujemy się, że kobieta nie jest szczęśliwa. Prawdziwą miłość czuje, dopiero gdy poznaje Wasyla Hanżę – mężczyznę zatrudnionego przez jej męża. Wkrótce na świecie pojawia się córeczka Ołeny. Nie wiadomo jednak, czy Swyryd na pewno jest ojcem dziecka. Wreszcie Ołena i Wasyl postanawiają uciec. Oboje wpadają jednak w ręce Swyryda, który zabija swoją żonę i rani jej kochanka. Opętany żądzą zemsty Hanża podpala gospodarstwo. W konsekwencji obaj zostają zesłani na katorgę.

Jeśli jesteście fanami seriali ukraińskich albo zamierzacie dopiero poznać produkcje naszych sąsiadów, te tytuły również mogą wam się spodobać. Niektóre z nich powstały przy współpracy z polskimi filmowcami. Miłośnikom seriali z różnych stron świata polecamy nasze zestawienie.