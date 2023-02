Nasze top 10: seriale Netflixa, których nie wyłączycie po jednym odcinku

Sami dobrze wiemy, jak trudno przy tak wielkiej ilości produkcji, znaleźć wyróżniające się serie, dlatego specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie top 10 seriali Netflixa. Znajdziecie tutaj zarówno dramaty, historie z wątkami nadprzyrodzonymi, jak i opowieści kryminalne.

Nasze zestawienie top 10 seriali Netflixa otwiera jeden z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych tytułów ostatniej dekady. Czy opowieść o handlarzach narkotyków może być porównywana do szekspirowskiej tragedii? Najwyraźniej może. Tego samego zdania są krytycy, którzy produkcję nominowali do aż 137 nagród. Seria ostatecznie odebrała 71 wyróżnień – w tym dwa Złote Globy i 16 Emmy.

Walter White jest nauczycielem chemii w liceum. Prowadzi spokojne, stateczne życie. Choć ma ogromną wiedzę i umiejętności, dzięki którym mógłby osiągnąć karierę, postawił na zwyczajne życie u boku żony i syna z niepełnosprawnością. W oczach rodziny jest sympatycznym nudziarzem. Wszystko zmienia się, gdy słyszy fatalną diagnozę. Gdy dowiaduje się, że ma raka, postanawia zabezpieczyć rodzinę i wykorzystać swój talent do… gotowania najlepszej metamfetaminy w kraju.

„Ja nie jestem w niebezpieczeństwie. To ja jestem niebezpieczeństwem. Jestem tym, który puka do drzwi”, ta słynna kwestia zapisała się już w historii. Czy mógłby ją wypowiedzieć pedagog w średnim wieku, który zazwyczaj nie podnosi głosu i unika konfrontacji – nawet z uczniami? To tylko pokazuje, jak wielką przemianę Waltera oglądamy przez pięć sezonów. Zdaniem wielu, „Breaking Bad” to coś, co wychodzi daleko poza ramy serialu.

Na naszej liście top 10 seriali Netflixa nie mogło zabraknąć „Stranger Things” – produkcji, w której zakochał się cały świat. Seria przenosi nas do lat 80., gdy takie filmy jak „Pogromcy duchów” czy „Inwazja porywaczy ciał” są ważną częścią popkultury. Zafascynowana nimi jest także czwórka przyjaciół z małego miasteczka Hawkins: Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) i Will (Noah Schnapp). Gdy ten ostatni znika w dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach, bliscy postanawiają go odnaleźć.

Zaginięcie Willa to dopiero początek dziwacznych wydarzeń, które otwierają opowieść o równoległym wymiarze, nadprzyrodzonych mocach i potworach. Gdy chłopcy wpadają na tajemniczą nieznajomą o pseudonimie Jedenastka (Millie Bobby Brown), wszystko robi się jeszcze dziwniejsze. W hitowej produkcji występuje również Winona Ryder. Jeśli jesteście fanami „Stranger Things”, powinniście zobaczyć nasze zestawienie seriali młodzieżowych.

W skład naszego top 10 seriali Netflixa wchodzi też „Gambit królowej”. Dzięki temu serialowi widzowie zafascynowali się szachami i talentem aktorskim Ani Taylor-Joy, która była prawdziwym objawieniem. Warto dodać, że w produkcji wystąpił również polski aktor, Marcin Dorociński, który zagrał największego rywala szachowego głównej bohaterki. Twórcy spisali się nie tylko, gromadząc obsadę. W serii możemy nacieszyć się pięknymi strojami i wnętrzami o pastelowych barwach.

Pod koniec lat 50. mała Beth Harmon trafia do sierocińca po tym, jak traci matkę, która wychowywała ją sama po odejściu ojca. Tam dziewczynka odkrywa swój niebywały talent do szachów. Po latach bohaterka opuszcza ośrodek z rodziną zastępczą, ale także uzależnieniem od środków psychotropowych. Beth zaczyna osiągać sukcesy na arenie krajowej, jednocześnie coraz bardziej pogrążając się w nałogach i przegrywając z demonami. Do końca historii czekamy na odpowiedź: jaka jest cena geniuszu?

Kolejna produkcja z naszego zestawiania top 10 seriali Netflixa również przyniosła widzom aktorskie objawienie. Po roli Julii Garner krytycy skierowali uwagę na młodą aktorkę, która choć początkowo sprawiała wrażenie nieszkodliwej dziewczyny, stała się prawdziwym koszmarem głównego bohatera serii.

Życie rodziny Byrde’ów stanęło na głowie po jednym wieczorze. Marty Byrde (Jason Bateman) jest szanowanym doradcą finansowym, który mieszka w Naperville koło Chicago razem z żoną Wendy (Laura Linney) i dwójką dzieci: 13-letnim synem Jonahem (Skylar Gaertner) oraz 15-letnią córką Charlotte (Sofia Hublitz). Bliscy Marty’ego nie wiedzą, że wraz ze wspólnikiem i przyjacielem, Bruce’em Liddellem pomaga prać pieniądze Camino Del Rio (Esai Morales) – bosa meksykańskiego kartelu narkotykowego.

Gdy Bruce zostaje zastrzelony, a Marty ma przystawiony do skroni pistolet, obiecuje, że wypierze dla przestępcy osiem milionów dolarów, które stracił. Bohater natychmiast przenosi się do kurortu nad jeziorem Ozark i szuka sposobu, by wywiązać się z umowy i uratować rodzinę. Okazuje się, że na miejscu ma konkurencję.

W naszym zestawieniu top 10 seriali Netflixa mamy także coś dla fanów politycznych intryg. W „House of Cards” nie brakuje nieczystych zagrań, a jego główny bohater wyznaje zasadę: cel uświęca środki. Poza tym jest pamiętliwy i wie, że wrogów trzeba zniszczyć.

Francis Underwood (Kevin Spacey) jest senatorem, który po wygranych wyborach prezydenckich liczy na obiecane mu stanowisko Sekretarza Stanu. Choć wywarł duży wpływ na obie izby Kongresu i zapewnił wysokie poparcie nowo wybranemu prezydentowi, nie doczekał się wdzięczności. Od tego momentu jego celem jest zniszczenie głowę państwa i usunięcie go z urzędu.

Na naszej liście top 10 seriali Netflixa nie mogło zabraknąć kultowego już mockdokumentu, który zdaniem wielu jest najśmieszniejszą produkcją, jaka kiedykolwiek powstała. Każdy dzień w biurze Dunder Mifflin to seria niezręcznych momentów, niestosownych żartów i idiotycznych pomyłek, za którymi stoi przede wszystkim szef Michael Scott (Steve Carell).

„The Office” to seria, która się nie starzeje, o czym świadczy fakt, że nadal cieszy się dużą popularnością. To prawdziwy festiwal żenady i krindżu na takim poziomie, że aż wstydzimy się za bohaterów. Uprzedzamy, że wielu scen nie da się odzobaczyć. Wszystko udało się dzięki znakomitej obsadzie, w której znaleźli się m.in. Rainn Wilson (jako Dwight), John Krasinski (jako Jim), Jenna Fischer (jako Pam), Phyllis Smith (jako Phyllis) czy też Brian Baumgartner (jako Kevin Malone).

Do listy top 10 seriali Netflixa dołączyliśmy również „Narcos” – fantastycznie opowiedzianą historię wydarzeń, które na zawsze odmieniły Kolumbię. Seria pokazuje, jak Pablo Escobar (Wagner Moura) doszedł do wielkiej władzy i zbudował imperium narkotykowe, które było zmorą nie tylko obywateli, ale również amerykańskiego DEA (agencja do zwalczania narkotyków).

Choć „Narcos” rozkręca się powoli, to warto czekać na rozwój fabuły, w której pojawia się coraz więcej intryg i brutalnych zbrodni Escobara. Tę kronikę oglądamy z perspektywy młodego policjanta, Steve'a Murphy’ego (Boyd Holbrook), który wyruszył do Kolumbii, by walczyć z kartelami narkotykowymi. Pomaga mu Javier Pena (Pedro Pascal).

Historia barona narkotykowego została nieco podkoloryzowana, ale wspaniale pokazuje to, jak poważnym problemem w latach 80. były kartele. Wrażenie robi również portret Escobara, którego poznajemy jako swojskiego chłopaka, który przez realia kraju wybrał drogę przestępcy. Jego późniejszych czynów jednak nie da się już niczym usprawiedliwić.

W naszym rankingu top 10 seriali Netflixa znalazło się miejsce na serię Davida Finchera, która mocno zmieniła postrzeganie produkcji kryminalnych. Czy historie o morderstwach mogą być interesujące bez pościgów i strzelanin? Okazało się, że jak najbardziej. Reżyser, który ma doświadczenie w tym gatunku (wyreżyserował „Zodiak”, „Siedem” i „Zaginioną dziewczynę”) dał nam produkcję z cyklu: zrozumieć mordercę.

„Mindhunter” pokazuje historię inspirowaną biografią Johna Douglasa – jednego z najbardziej znanych profilerów FBI. Podczas pracy agent spotykał się z przestępcami, którzy wstrząsnęli Stanami Zjednoczonymi i w oczach zwykłych ludzi byli bestiami: Edmundem Kemperem, Charlesem Mansonem, Davidem Berkowitzem, Jerrym Burdosem, Richardem Speckiem czy też Williamem „Juniorem” Pierce’em.

W serii przyglądamy się rozmowom z mordercami, którzy później, dzięki pracy FBI, określono „seryjnymi”. Początki nie były łatwe, ponieważ głównemu bohaterowi, Holdenowi Fordowi (Jonathan Groff) trudno było przekonać kolegów z wydziału, że spotkania z psychopatami, słuchanie opowieści o ich dzieciństwie, może pomóc w śledztwach. W roli partnera Holdena, Billa zagrał Holt McCallany. Jeśli szukacie więcej mrocznych opowieści o zbrodniach, zachęcamy was do zapoznania się z zebranymi przez nas angielskimi serialami kryminalnymi.

Bez tej flagowej animacji platformy nasze zestawienie top 10 seriali Netflixa nie mogłoby powstać. Zdaniem wielu widzów „BoJack Horseman” to najlepsza produkcja amerykańskiego giganta streamingowego. Przepiękna, pełna humoru, inteligenta, ale również bardzo smutna opowieść o koniu-aktorze, który próbuje pozbierać swoją karierę i nie doprowadzić do swojego ostatecznego upadku, ma fanów na całym świecie.

Pomóc BoJackowi może Diane Nguyen, która ma napisać biografię byłej gwiazdy popularnego sitcomu z lat 90. Dziennikarka z boku przygląda się kolejnym wpadkom upadłego celebryty, aż z czasem zaczyna dostrzegać jego wrażliwość.

Jedna z najgłośniejszych serii kostiumowych także znalazła się na naszej liście top 10 seriali Netflixa. Choć „The Crown” miało premierę w 2016 roku, nadal wywołuje wielkie emocje wśród widzów, którzy czekają na kolejne sezony o historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Produkcja zaczyna się od momentu przejęcia tronu przez młodą Elżbietę II. Razem z królową obserwujemy, jak zmienia się dwór, Wielka Brytania, a także sama monarchini. Przy okazji możemy podziwiać wybitną obsadę, w której znaleźli się m.in. Olivia Colman, Matt Smith, Claire Foy, Elizabeth Debicki, Josh O’Connor, Gillian Anderson czy też Helena Bonham Carter. Jeśli spodoba wam się „The Crown”, powinniście zobaczyć wybrane przez nas angielskie seriale kostiumowe.

