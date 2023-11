1 z 4

Fani serialu "W rytmie serca" odliczają dni do rozpoczęcia kolejnego, trzeciego już sezonu, który powraca na antenę Polsatu na początku września. Przed wakacjami byliśmy świadkami trudnych rozstań. Przypomnijmy, że Maria (Barbara Kurdej-Szatan) postanowiła rozmówić się ze swoją rywalką, Weroniką (Maria Dębska). Lekarka poczuła się zagrożona. Na jaw wyszło bowiem, że Weronika jest w ciąży z Adamem (Mateusz Damięcki)! Wygląda na to, że to nie jedyny problem, z jakim przyjdzie się zmierzyć Żmudzie. Świadczy o tym między innymi zdjęcie, jakie pojawiło się na Instagramie Damięckiego. Czy jego bohater trafi za kratki?! Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

