5 z 9

Mateusz prosi cię czasem o rady rodzicielskie?

B.K.S.: Raczej rozmawiamy o tym, jak czuje się Paulinka i jakich postępów dokonał Franciszek. Ale muszę zdradzić, że Mateusz lubi pokazywać zdjęcia swojego syna. Pamiętam nawet moment, kiedy uświadomił sobie, że nieco przegina. Ale robi to, jak każdy zakochany rodzic!

M.D.: Dziś już nie pokazuję nieproszony telefonu ze zdjęciami. Ale jak tylko przyjeżdżam do pracy, to patrzę błagalnym wzrokiem na Agatkę i Kasię. Wtedy one mówią: „No już dobrze, pokaż nam zdjęcia swojego syna” (śmiech).

B.K.S.: Na pewno wszyscy na planie bardzo przeżywaliśmy narodziny Franciszka.

M.D.: Zależało mi, aby być przy narodzinach syna. Dlatego wcześniej rozmawiałem z reżyserem, jak on widzi tę sytuację. A on powiedział: „Jak to: jak? Scena sceną, a ty po prostu wyjdziesz i pojedziesz do szpitala. Przecież są sprawy ważne i ważniejsze”. Te słowa dużo dla mnie znaczyły. Świadomość, że pracuję z prawdziwymi ludźmi, a nie z bezdusznymi robotami, uspokoiła mnie. Na szczęście mały urodził się w nocy, a ja już z samego rana byłem na zdjęciach. No, prawie z samego, bo obudziłem się o ósmej ze świadomością, że powinienem pojawić się na planie półtorej godziny wcześniej.