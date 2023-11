3 z 10

Mateusz Damięcki to serialowy Adam Żmuda. Młody i utalentowany chirurg, którego karierę przerywa ostry konflikt z szefem. Lekarz chce dołączyć do Lekarzy Bez Granic i pojechać na misję do Afryki. Zanim jednak wyjedzie trafia do Kazimierza Dolnego, gdzie spotyka dwie piękne kobiety: Marię i Weronikę.