Już 10 września o godzinie 20. na antenie Polsatu zadebiutuje nowy serial "W rytmie serca" z Mateuszem Damięckim i Barbarą Kurdej Szatan w rolach głównych! O czym będzie?

Nowy serial "W rytmie serca" - kiedy premiera?

Damięcki wcieli się w rolę utalentowanego chirurga dr Adama Żmudy, który w wyniku konfliktu z szefem rezygnuje z pracy i postanawia pojechać do Afryki na misję z organizacją Lekarze bez Granic. Jednak przed wyjazdem udaje się na krótki urlop do rodzinnego Kazimierza Dolnego. Nieoczekiwanie, w trakcie pobytu w malowniczym miasteczku dr Żmuda, dzięki swojej dociekliwości i zmysłowi detektywistycznemu uratuje życie kilku ludziom, a innym popsuje szyki. Zatem zamiast relaksu na urlopie, czeka na niego spora dawka adrenaliny oraz niespodziewanych sercowych zawirowań za sprawą dwóch kobiet - aspirant Weroniki Nowackiej (Maria Dębska) i pielęgniarki Marii Bierniackiej (Barbara Kurdej-Szatan). Którą z nich wybierze Adam? O tym przekonamy się we wrześniu.

Będziecie oglądać? Na zachętę - najnowszy zwiastun!

Mat. prasowe