Do serialu „BrzydUla 2”dołączy nowa postać! Wcieli się w nią Katarzyna Ankudowicz, którą widzowie doskonale znają z roli w serialach „Bulionerzy” i „Pierwsza miłość”. Aktorka w kontynuacji hitu TVN zagra siostrę Violetty Kubasińskiej-Hu! Kolejna tak barwna postać w serialu z pewnością namiesza nie tylko w życiu Violi, ale też pozostałych bohaterów.

Serial „BrzydUla” wrócił na antenę TVN po ponad 10 latach od premiery. Co prawda nie wszystkie nowe wątki spodobały się fanom i niektórzy krytykowali fakt, że Ula stała się „Matką Polką”, ale serial nadal budzi ogromne emocje. Już na początku nowej edycji do obsady „BrzydUli” dołączyło kilka osób, ale największe zaskoczenie budzi fakt, że Violetta Kubasińska ma siostrę i niebawem ją poznamy.

Angelica Kubasińska namiesza w serialu – tym bardziej, że jest tak barwną postacią, jak jej siostra. W tę rolę wcieliła się Katarzyna Ankudowicz i jej debiut w tej roli zobaczymy już w 63. odcinku!

No i przyjechałam! 🎈✨💕To znaczy... Angelica Kubasińska przyjechała do swojej siostry Violetty Kubasińskiej Hu!!!!🔥🔥🔥🔥 „BrzydUla2” 🔥🔥🔥🔥🔥TAAAAAK!!!!!! Dołączyłam do obsady tego kultowego serialu i meeegaaa się jaram!!! - napisała na Instagramie Katarzyna Ankudowicz.