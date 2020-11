Dlaczego Jacek Braciak nie wrócił do "BrzydUli"? Ostro krytykuje seriale TVN : "Nie ma życia"

Jacek Braciak nie zdecydował się na przyjęcie propozycji roli Pshemko w kontynuacji serialu "BrzydUla". Do tej pory media informowały, że odmowa była motywowana udziałem w innych projektach. Teraz okazuje jednak, że powód był zupełnie inny. Zdradził go sam aktor.

Jacek Braciak w książce Jacka Wakara "Zawód: aktor" mówi wprost, co myśli o serialach TVN i dlaczego już od dawna nie widzieliśmy go w żadnej produkcji tej stacji!

Jacek Braciak jest jednym z najlepszych polskich aktorów. Jego filmografia jest bardzo bogata, od czasu do czasu można go też zobaczyć w popularnych serialach. Ogromną popularnością cieszyła się grana przez niego rola Pshemko w "BrzydUli" oraz postać Marka w "Rodzinka.pl".

Teraz Jacek Braciak otwarcie powiedział, dlaczego nie przyjmuje ról w serialach TVN:

Zdarza mi się dostawać propozycje seriali z TVN, ale one są wszystkie takie same, pomijając już obsadę, takie glamour, okrągłe. Mam wrażenie, że scenariusze, dialogi są pisane jak w epoce Adama Bahdaja, a autor ma trzydzieści lat. Facet w moim wieku na przykład mówi: »Gdybym wiedział, tobym się z nią nie chajtał«. Na litość boską, kto tak mówi? Albo tak: »Masz jakieś alko?«. Ręce opadają. Same kalki, figury, sztance. Tam nie ma ludzi, nie ma życia. Wiecznie te damy w swetrach z za długimi rękawami patrzą na Warszawę nocą… Widzę role, sposób opowiadania, reżyserię nie do odróżnienia. Tam pracują różni reżyserzy, ale jeśli ogląda się te seriale jeden po drugim, wyglądają, jakby robiła je jedna osoba" – powiedział Jacek Braciak w wywiadzie do książki "Zawód: aktor" Jacka Wakara.