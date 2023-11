Fani serialu zwrócili uwagę na odcinek, w którym Tomek jeszcze ze szpitalnego łóżka, prosi lekarza, żeby nic nie mówił jego ukochanej Asi. Widzowie programu uważają, że to jeden z dowodów na to, że chciał upozorować swoją śmierć.

Może Andrzej Młynarczyk zatęskni za postacią Tomka graną w MjM. Wczorajszy odcinek pozostawił nam wiele niewyjaśnionych sytuacji. Upozorowanie śmierci dla bezpieczeństwa swojego Asi i dzieci. Sam powiedział ze bez względu na to co sie stanie to Asie bardzo kocha, obstawa policjantow aby go ukryć, uprzedził lekarza by nic nie mówił Asi a po drugie lekarze informują telefonicznie o nagłej śmierci i powinien Asię powiadomić a tu nic tylko ją przeczucie przywiodło do szpitala. Wiec furtka dla Aktora jest otwarta gdyby chciał wrócić. Kto wie..... (pisownia oryginalna)

Coś mi się wydaje że scenarzyści zrobili małego psikusa i za kilka odcinków dowiemy się , że Tomek sam upozorował swoja śmierć , po to aby nie narażać rodziny na niebezpieczeństwo, a jak Policja złapie tego co ranił Tomka, okaże się że jest cudowne ozdrowienie. I wszyscy będą szczęśliwi. Wietrzę mały podstep po Tomkowej wypowiedzi do Lekarza - pisali internauci