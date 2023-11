Pod nagraniem pojawiło się pełno komentarzy internautów, którzy nie wierzą w śmierć serialowego Tomka Chodakowskiego. Według niektórych fanów "M jak miłość" Tomek upozorował własną śmierć, a Andrzej Młynarczyk z pewnością wróci na plan serialu. Świadczyć o tym mają słowa wypowiedziane przez aktora na nagraniu. Internauci zauważyli, że Młynarczyk powiedział "Do zobaczenia".

To do zobaczenia na końcu daje do myślenia myślę że to faktycznie jest śmierć sfingowana. Złapią tego bandziora i Tomek zmartwychwstanie.

Przecież Tomek powiedział Do zobaczenia a nie Żegnaj więc mam nadzieję że dopadnie osobiście Głowackiego i wróci.

Do zobaczenia mówił do Asi i mówi do nas :D zaczynam wierzyć w te komentarze, że jednak wróci.

Powiedzial do zobaczenia :D czyliii wróci- komentowali niektórzy fani serialu.