Piotr Woźniak-Starak zginął w nocy z 17 na 18 sierpnia na jeziorze Kisajno. 30 sierpnia odbył się jego oficjalny pogrzeb, w którym uczestniczyli tylko najbliżsi. Wcześniej przyjaciele i fani pożegnali go podczas uroczystej mszy żałobnej, która odbyła się w Konstancinie-Jeziornie.

Tuż po tym, jak podano w mediach, że Piotr Woźniak-Starak nie żyje, internet zapełnił się wpisami jego bliskich, którzy podkreślali, że był przede wszystkim dobrym i oddanym człowiekiem. Pamięć o nim nigdy nie zginie. Świadczyć może o tym między innymi wypowiedź Tomasza Karolaka, który zdradził, że zakończenie serialu "39 i pół tygodnia" będzie pewnego rodzaju hołdem dla zmarłego tragicznie producenta filmowego. O co chodzi?

Przypomnijmy, że już niedługo na antenie TVN zadebiutuje serial "39 i pół tygodnia". Będzie to kontynuacja losów niepokornego Darka Jankowskiego, który tym razem dowie się, że jest śmiertelnie chory. Tomasz Karolak, który wciela się w główną postać, zdradził co nieco na temat tego sezonu. Okazuje się, że ostatni odcinek przyniesie ze sobą wiele wzruszeń. Aktor stwierdził nawet, że wykonywana w nim przez niego piosenka będzie pewnego rodzaju hołdem dla Piotra Woźniaka-Staraka.

Myślę, że serial “39 i pół tygodnia” może stać się pewnym testamentem, szczególnie piosenka, którą wykonuje w finale, która jest utworem dla córki. Kiedy nagrywaliśmy tę piosenkę, to mówiłem producentom, że to jest jakiś taki utwór za poważny. Że jest to ballada rockowa, ale ta treść jest za głęboka. To jest o miłości do kobiety. I myślę, że wszyscy, którzy posłuchają tej piosenki będą wiedzieli o co mi chodzi. Pierwsze słowa tej piosenki brzmią: “A kiedy już nadejdzie czas i sama pójdziesz dalej w świat… będę przy Tobie. W deszczu, w chmurach… będę przy Tobie”. Niech ten serial, który opowiada o walce z tym nieuchronnym, będzie takim testamentem. Tak bym chciał - powiedział Tomasz Karola w rozmowie z portalem Jastrząb Post.