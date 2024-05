W październiku 2023 roku pojawił się pierwszy horror Marvela, czyli „Wilkołak nocą”. Produkcja pojawiła się na platformie Disney+ w ramach halloweenowego prezentu dla widzów. Pełnometrażowy, trwający ponad 50 minut film jest inspirowany komiksem o tym samym tytule.

Reklama

Gael García Bernal i Laura Donnelly grają duet Jacka Russella i Elsę Bloodstone. Te dwie postaci mogą w przyszłości jeszcze wrócić w serii.

Co ciekawe, reżyserii „Wilkołaka nocą” podjął się kompozytor Michael Giacchino, który zrobił muzykę do takich produkcji jak „Istoty fantastyczne”, „Pierwszy gol”, „Śnieżne bractwo”, „Batman” czy „Thor: Miłość i grom”. Mający na swoim koncie sporo głośnych tytułów muzyk prywatnie jest wielkim miłośnikiem kina grozy, co skłoniło go do pracy nad tym projektem.

„Dzięki mojej miłości do filmów Universal z lat 30., horrorów Hammera, aż do "Martwego zła" Sama Ramiego, "Wilkołak nocą" jest wielkim listem miłosnym do filmów, które absolutnie kochałem i pochłaniałem, gdy dorastałem”, powiedział .

„Pomyślałem, że byłoby niezwykle interesująco, gdybyśmy zrobili coś, co było tylko jedną nocą w życiu tej postaci i nie było wizualnie powiązane z niczym innym we wszechświecie Marvela ”, dodał Giacchino.

Zobacz także

„Mimo że ta postać istnieje w uniwersum Marvela, żyje w tym samym czasie co Spider-Man i Kapitan Ameryka, po prostu pozostajemy wyłącznie przy perspektywie Jacka przez cały czas trwania historii", wytłumaczył.

Oto cała obsada "Wilkołaka nocą".

Gael García Bernal gra Jacka Russella

Kim jest Jack Russell/Wilkołak nocą? Jack Russell jest jednym z łowców potworów zaproszonych do posiadłości Bloodstone na ceremonię ku pamięci zmarłego Ulyssesa Bloodstone'a. Choć podobno zabił w swoim czasie setki morderczych bestii, skrywa mroczny sekret.

Po dołączeniu do uniwersum Marvela aktor Gael García Bernal powiedział: „Właściwie byłem bardzo szczęśliwy, że ta historia nie dotyczy superbohatera, ale potwora i tego świata, ponieważ czuję, że potwory są bardziej ludzkie niż superbohaterowie. W pewnym sensie potwory są sublimacją naszych traum lub w pewnym sensie naszych tabu.”

W czym jeszcze grał Gael García Bernal? Aktor ma na koncie kilka głośnych produkcji. Widzowie mogą go kojarzyć z takich tytułów jak „Mozart w miejskiej dżungli”, „Złe wychowanie”, „Dzienniki motocyklowe”, „Babel”, „Jak we śnie”, „I twoją matkę też”, „Zbrodnia Ojca Amaro”, „The Limits of Control” czy też „Nawet deszcz”.

Ostatnio widzowie mogli zobaczyć Bernala w filmach „Sal”, „Cassandro”, „Matka”, a także miniserialu „Stacja Jedenasta”.

Laura Donnelly gra Elsę Bloodstone

Kim jest Elsa Bloodstone? Elsa Bloodstone to zhańbiona córka zmarłego Ulyssesa Bloodstone'a, który odwrócił się od swojej zaniedbanej rodziny, aby wytyczyć własną ścieżkę życiową. Magiczny klejnot, którym dzierżył za życia jej ojciec, należał kiedyś do niej z urodzenia, ale teraz będzie musiała walczyć, aby udowodnić, że jest godna go trzymać.

„To, co tak bardzo przyciągnęło mnie do jej historii, to wyobrażenie o tym, z czym dorastasz, co mówi ci rodzina i na kogo cię kształtują, niezależnie od tego, czy to na dobre, czy na złe” – powiedziała aktorka Laura Donnelly'ego. „A potem, gdy będziesz starszy, jak stawić temu czoła i w pewnym sensie zerwać z tymi oczekiwaniami i po prostu stać się własną osobą, w pełni ukształtowanym dorosłym”.

W czym jeszcze wystąpiła Laura Donnelly? Aktorka zagrała w takich produkcjach jak „Nierealne” oraz „Tolkien”. Na koncie ma też role w „Strategii mistrza”, „Tales of Us”, „Kierownicy po prawej”, „Heart of Lightness”, „Cześć, Carter” i „Okupacji”. Donnelly pojawiła się również w serialach jak „Nierealne”, „Beowulf: Powrót do Shildlands” i „Missing: Zaginiony”.

Harriet Sansom Harris gra Verusę Bloodstone

Kim jest Verusa Bloodstone? Verusa to lodowata wdowa po Ulyssesie Bloodstone i macocha Elsy. Przewodniczy uroczystym polowaniom ku pamięci zmarłego męża.

„Verusa chce stłumić rzeczy, których albo się w sobie boi, albo nad którymi nie może zapanować” – powiedziała aktorka Harriet Sansom Harris. „Bardzo interesuje ją kontrola. Nigdy nie miała najwyższej władzy, tak jak jej mąż, ale jako wdowa po Bloodstone ma na razie dużą władzę i jest bardzo gotowa ją wykorzystać”.

W czym jeszcze grała Harriet Sansom Harris? Aktorka wystąpiła w wielu cenionych i nagradzanych produkcjach jak „Licorice Pizza”, „Nić widmo”, „Memento”, „Gotowe na wszystko”, „Rodzina Addamsów 2”, „Tajne stowarzyszenie Nicholasa Benedicta”, „Ratched”, „Dziecko”, „Atlantic Crossing” czy „Miłość jest zagadką”.

Kirk R. Thatcher gra Jovana

Kim jest Jovan? Łowca nagród zaproszony na uroczyste polowanie upamiętniające śmierć Ulyssesa Bloodstone'a.

W czym jeszcze brał udział Kirk R. Thatcher? Aktor jest znany przede wszystkim z roli w „Wilkołaku nocą”. Jednak na swoim koncie ma również takie produkcje jak „Spider-Man: Homecoming”, „Star Trek IV: Powrót na Ziemię” czy „12:01”.

Leonardo Nam gra Liorna

Kim jest Liorn? Łowca nagród zaproszony na uroczyste polowanie upamiętniające śmierć Ulyssesa Bloodstone'a.

W czym jeszcze grał Leonardo Nam? Widzowie mogą znać tego aktora z takich produkcji jak „Egzamin dojrzałości”, „Szybcy i wściekli: Tokio Drift”, „Potwór z bagien”, „Origin”, „Maggie”, „Phobias”, „Doskonałość”, „Udanej rocznicy” czy „Ścigani”. Zaliczył też gościnne występy w głośnych serialach jak „Rekrut”, „Pacific Rim: The Black”, „Westworld”, „MacGyver” czy „Pokój 104”.

Eugenie Bondurant gra Azarela

Kim jest Azarel? Łowca nagród zaproszony na uroczyste polowanie upamiętniające śmierć Ulyssesa Bloodstone'a.

W czym jeszcze zagrała Eugenie Bondurant? Aktorka ma doświadczenie w pracy na planie produkcji z gatunku kina grozy. Wystąpiła w takich tytułach jak „Obecność 3: Na rozkaz diabła”, „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”, „Podziemny krąg”, „Tożsamość strachu”, „Darlin’” oraz „Sorority House Vampires”. Ostatnio zagrała w filmie „Summer Camp”.

Daniel J. Watts gra Barasso

Kim jest Barasso? Łowca nagród zaproszony na uroczyste polowanie upamiętniające śmierć Ulyssesa Bloodstone'a.

W czym jeszcze brał udział Daniel J. Watts? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Wolność”, „Między braćmi” oraz „The Last O.G.”. Gościnnie wystąpił w takich serialach jak „Wspaniała pani Maisel”, „Vinyl”, „Zakazane imperium” i „Broad City”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek