Bartosz Żukowski znów znalazł się w kręgu zainteresowań paparazzi, po tym, jak była żona aktorka Ewa Coll w wywiadzie dla "Twojego Imperium" przyznała, że była w przemocowym związku. Kiedy złożyła pozew rozwodowy poznała swojego obecnego męża, byłego partnera Kasi Kowalskiej, Kostka Yoriadisa i dziś jest szczęśliwa, ale nie wspomina dobrze poprzedniego małżeństwa. A co dzieje się u Bartosza Żukowskiego? Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi! Bartosz Żukowski wybrał się do restauracji. Nowe zdjęcia paparazzi Bartosz Żukowski jako aktor kojarzony jest przede wszystkim z rolą Waldusia, którego grał w serialu "Świat według Kiepskich" od 1999 roku. Udział w serialu przyniósł mu ogromną popularność, choć początkowo to inny aktor wygrał casting do tej roli. Ostatecznie to nie Marcin Janos Krawczyk zagrał w serialu, ale Bartosz Żukowski. W 2005 roku aktor na jakiś czas zniknął z serialu, a w mediach było głośno o jego rozstaniu i problemach osobistych. Od tego czasu Bartosz Żukowski bardzo się zmienił. Zobaczcie nowe zdjęcia aktora, który został przyłapany przez paparazzi podczas wyjścia do restauracji. Zobacz także: Była żona Bartosza Żukowskiego gorzko o ich małżeństwie: "Byłam w przemocowym związku"