Menedżer Krzysztofa Krawczyka wspomina "Świat według Kiepskich" z udziałem artysty. "Większość gdzieś tam przebywa z Krzysztofem!"

Menedżer Krzysztofa Krawczyka opublikował w sieci wyjątkowy fragment serialu "Świat według Kiepskich" z udziałem artysty. Pamiętacie specjalny odcinek hitu Polsatu z udziałem legendy polskiej sceny muzycznej? Agent Krzysztofa Krawczyka w poruszającym wpisie wspomina aktorów "Świata według Kiepskich", których pożegnaliśmy jeszcze przed śmiercią piosenkarza. Ten wpis chwyta za serce...

W miniony weekend odbył się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artysta zmarł w poniedziałek wielkanocny, 5 kwietnia, a najbliżsi i fani mogli pożegnać go kilka dni później, w sobotę 10 kwietnia. W poruszającej uroczystości wziął udział m.in. przyjaciel i menedżer Krzysztofa Krawczyka. Andrzej Kosmala podczas mszy świętej zabrał głos w imieniu ukochanej żony artysty.

Kochany Krzysztofie, nie chciałem zabierać głosu w tej trudnej chwili. Byłem człowiekiem drugiego planu. Jesteś ze mną w myślach, modlitwie. Twoja ukochana żona Ewa poprosiła, bym powiedział kilka słów, których ona nie ma sił w tych ciężkich chwilach powiedzieć. "Nie żegnaj, lecz do widzenia!" Bo cóż powiedzieć w takiej chwili. Niech pozostanie milczeniem. Po Tobie Krzysiu nie pozostanie milczenie, pozostaną cudowne nagrania wyśpiewane niepowtarzalnym głosem. Pan Bóg dał ci talent, a ty tego talentu nie zmarnowałeś (...) Ty przyjacielu jesteś już za horyzontem, a my wciąż czekamy. Do zobaczenia, Krzysztofie - mówił Andrzej Kosmala.