W "M jak miłość" pojawi się nowy bohater! Wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki serialu przyniosą widzom sporo emocji. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że na plan serialu po 13 latach wróciła Weronika Rosati, której bohaterka mocno namiesza w życiu Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), a wczoraj informowaliśmy, że do obsady "Mjm" dołączyła również Anna Oberc. Teraz okazuje się, że to nie koniec nowości! Jak donosi "Super Express" w hicie o Mostowiakach zagra również syn znanego gwiazdora!

Nowy bohater namiesza w "M jak miłość"

Okazuje się, że do "M jak miłość" dołączył syn... Janusza Józefowicza! "SE" informuje, że 25-letni Kuba Józefowicz ma już za sobą pierwszy dzień na planie serialu.

Kuba dołączył do ekipy na początku tego tygodnia. Jego postać wzbudzi niemałe poruszenie wśród innych bohaterów. I na pewno nie będzie to epizod, tylko jedna z większych ról- w rozmowie z dziennikiem zdradziła osoba z produkcji "Mjm".

Wciąż nie wiadomo w życiu których bohaterów namiesza postać grana przez Kubę Józefowicza. Pozostaje nam więc czekać na jego pierwsze zdjęcia z planu "M jak miłość"!

