"Świat według Kiepskich": wiadomo, kto zastąpi Mariana Paździocha. W serialu pojawi się... nowy Paździoch!

Wreszcie dobra wiadomość dla fanów serialu "Świat według Kiepskich"! W produkcji Polsatu pojawi się na stałe postać, która choć w pewnym stopniu zastąpi nieodżałowanego Mariana Paździocha, granego przez zmarłego w ostatnich dniach stycznia Ryszarda Kotysa. Do obsady na stałe dołączy Sławomir Szczęśniak, grający syna Paździocha, Janusza. To popularny niegdyś satyryk, którego publiczność może kojarzyć z hitów lat 90.

Świat według Kiepskich: do serialu dołączy na stałe syn Paździocha

Po tragicznych doniesieniach o śmierci aktorów grających kluczowe dla serialu postaci, wydawało się, że bardzo ciężko będzie znaleźć pomysł, który wypełni powstałą po nich lukę. Zarówno grany przez Dariusza Gnatowskiego Arnold Boczek (aktor zmarł w październiku ub. roku), jak i Marian Paździoch - świetna aktorska kreacja Kotysa, to postaci właściwie niemożliwe do podrobienia. Pojawiły się nawet mocne głosy, że serial należy zakończyć. Scenarzyści i producenci postanowili jednak sięgnąć po inny pomysł.

Janusz Paździoch, czyli nieślubny syn Mariana, pojawił się już w „Świecie według Kiepskich”. Grał dotąd jedynie epizody. Jak podaje "Super Express", po śmierci Ryszarda Kotysa, Sławomir Szczęśniak ma na stałe dołączyć do obsady serialu.

Będzie stałym lokatorem kamienicy przy ul. Ćwiartki 3 – potwierdza "Super Expressowi" osoba z produkcji.

A to znaczy, że Janusz prawdopodobnie wprowadzi się do mieszkania po ojcu i to on teraz będzie sąsiadem Kiepskich. Myślicie, że to dobry pomysł?

Sławomir Szczęśniak to satyryk znany niegdyś świetnie z takich hitów telewizyjnych jak "Za chwilę dalszy ciąg programu" z Wojciechem Mannem i Krzysztofem Materną, czy projektu "T-raperzy znad Wisły" - czyli rapowanej historii Polski. Przez wiele lat pracował w radiowej Trójce.

Nowe odcinki „Świata według Kiepskich” mają pojawić się już wiosną. Widzom z pewnością będzie bardzo brakowało tych dwóch cudownych aktorów i granych przez nich postaci: