Już w tę sobotę 7 maja ostatni odcinek serialu Strażaków. Jak wiemy pojawi się w nim nowa postać strażaczka Mirka, co sprawi spore zmieszanie w męskim świecie dzielnych strażaków. A co jeszcze wydarzy się w serialu. Jak zakończy się historia miłości Kamili i Adama? Zapraszamy na nasze serialowe fotostory.

Wojtek decyduje się zrobić porządek ze swoim życiem. Przestaje pić i rozpoczyna terapię. Oznajmia Kosmali, że zamierza wrócić do służby. Renata pozwala spędzać mu więcej czasu z synami, w końcu sama umawia się z nim na randkę:

Chodzę na terapię, nie piję... Jeśli mi na to pozwolą, wrócę do straży, ale przede wszystkim chcę odzyskać ciebie i dzieci. To wy jesteście dla mnie najważniejsi... Jest szansa na to, że znowu będziemy razem?