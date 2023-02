Jaki angielski serial kostiumowy po „The Crown”? Każda z tych serii to hit

Choć „The Crown” to angielski serial kostiumowy, który dziś jest absolutnym kilerem, mamy dla was kilka innych, wciągających serii z pięknymi strojami, luksusowymi pałacami i stylem nie do podrobienia. „Downton Abbey” i „Wielka” podbiją wasze serca!

Jeśli uwielbiacie serie o miłości skomplikowanej jak sznurowanie gorsetu, to każdy angielski serial kostiumowy z naszego zestawienia powinien się wam spodobać. Te ubrane w fantastyczne stroje melodramaty, które przenoszą nas do czasów konwenansów i etykiety, zachwyciły nie tylko widzów, ale również krytyków. Wiecie, że „The Crown” i „Downton Abbey” zdobyły razem 268 nominacji, a ostatecznie 86 nagród? Przygotowaliśmy dla was nie tylko produkcje inspirowane historią, ale również najlepsze odcinkowe ekranizacje Jane Austen oraz jednej z sióstr Brontë. Szykujcie herbatę i chusteczki.

Spis treści:

Napisany przez Tony’ego McNamara (współtwórca filmu „Faworyta”) angielski serial kostiumowy o tym, jak Katarzyna Wielka doszła do władzy w carskiej Rosji. Twórca nawet nie próbuje udawać, że zależy mu na przedstawieniu historycznej prawdy. Zamiast tego dostajemy satyryczną serię jedynie inspirowaną życiem rosyjskiej cesarzowej. McNamar umiejętnie bawi się konwencją, mocno ingerując zarówno w biografię bohaterki, jak i szczegóły jej związku z mężem, Piotrem III. Serial wyśmiewa skorumpowaną władzę oraz starorosyjską duszę. Nie wszystko jednak traktuje z przymrużeniem oka.

Kostiumy w „Wielkiej” zostały dopracowane z największą starannością, za co produkcja otrzymała nagrodę Emmy. Do tego dochodzą fenomenalnie odwzorowane wnętrza pałacu, co ma duże znaczenie, ponieważ większa część akcji rozgrywa się na terenie posiadłości cara. Bardzo łatwo zapomnieć, że to tylko fasada, a przedstawiona fabuła niewiele ma wspólnego z faktami historycznymi i ma służyć przede wszystkim rozrywce.

Choć oglądając ten angielski serial kostiumowy, będziemy mieli wiele okazji to śmiechu, to dostajemy też wątki warte większej uwagi. „Wielką” można spokojnie określić opowieścią feministyczną. Przez całą serię przyglądamy się Katarzynie Wielkiej, która trafia na do rosyjskiego pałacu jako bardzo ambitna, choć trochę zagubiona i naiwna, młoda dziewczyna, gotowa oddać swoje serce carowi i przyczynić się do rozwoju kraju. Jej mąż okazuje się jednak niezbyt inteligentnym, próżnym i do tego brutalnym mężczyzną. Coraz większa frustracja i zadziorność tytułowej bohaterki pcha ją do coraz odważniejszych działań. W rolach głównych fantastycznie spisali się Elle Fanning oraz Nicholas Hoult. Aktorka za tę kreację otrzymała statuetkę Satelity.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli szukacie angielskiego serialu kostiumowego, który zdobył większość prestiżowych nagród, powinniście obejrzeć „Downton Abbey”. Seria składająca się z sześciu sezonów (plus świąteczne odcinki specjalne) podbiła nie tylko serca widzów, ale również i krytyków, o czym świadczy, uwaga, aż 116 nominacji. Ostatecznie produkcja Juliana Fellowesa musiała zadowolić się „jedynie” 31 statuetkami, m.in. trzema Złotymi Globami, 15 Emmy oraz dwoma wyróżnieniami BAFTA.

Nic dziwnego, ponieważ nie sposób się nie zakochać w pięknych kostiumach, zmienianych między posiłkami i wieczorną herbatką, malowniczych krajobrazach oraz imponujących posiadłościach pokazanych w „Downton Abbey”. Do tego dochodzi fantastycznie dobrana obsada. Trudno znaleźć drugą taką postać wśród seriali tego gatunku, jak hrabina Grantham, którą zagrała Maggie Smith (znana z roli profesor Minerwy McGonagall w serii o Harrym Potterze). Kolejnym bohaterem, którego nie da się zapomnieć, jest pan Charles Ernest Carson (Jim Carter). W produkcji widzimy całą plejadę gwiazd brytyjskiego kina i teatru.

W „Downton Abbey” przyglądamy się zarówno losom szlachty, jak i służby. Poznajemy wyzwoloną córkę hrabiego, która ani myśli o tym, by wyjść za mąż, ale nie chce rezygnować z przejęcia majątku. Domem, którego panem jest lord Grantham (Hugh Bonneville), kierują kamerdyner Garson oraz ochmistrzyni, pani Hughes. Głowa rodziny chce przekazać wszystko następnemu pokoleniu, co nie okazuje się łatwe, gdy jego przyszły zięć i spadkobierca ginie podczas katastrofy Titanica. Wszystko to dzieje się w burzliwych czasach dla Anglii i całego świata. Serial doczekał się również ekranizacji filmowej w 2022 roku, która również spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem. Jeśli interesują was inne polecane seriale, które zdobyły nagrody, zajrzyjcie do naszej listy.

Serial jest dostępny na HBO Max i Amazon Prime

Czy angielski serial kostiumowy o piłce nożnej ma szanse przebić się do szerszej widowni? Jak najbardziej. W końcu futbol na Wyspach jest traktowany jak religia i nie ma w tym przesady, ponieważ księżom podczas mszy zdarza modlić się za wygraną lokalnych drużyn. Sukces jest możliwy tym bardziej, gdy za pisanie scenariusza bierze się Julian Fellowes, twórca hitowego „Downton Abbey”.

Akcja „Angielskiej gry” przypada na 1879 rok, gdy obowiązujące konwenanse są jeszcze niezwykle istotne w społeczeństwie. Okazuje się, że krępują one nie tylko noszące gorsety kobiety. Początkowo piłka nożna była uważana za sport dżentelmenów, a tym niezbyt podobał się pomysł, by uprawiały go klasy niższe. Jednak dzięki przyjaźni piłkarzy z różnych warstw, Kevina Guthiera (Fergus Super) i Edwarda Holcrofta (Arthur Kinnaird) futbol staje się dyscypliną dla wszystkich, która do dziś elektryzuje całą Wielką Brytanię. Seria nie tylko pokazuje pasję do piłki nożnej, ale również społeczne podziały i walkę klas.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Ten angielski serial kostiumowy, wyprodukowany przez BBC dzisiaj jest już klasykiem. Zanim Colin Firth został Markiem Darcym, mężczyzną, który zawrócił w głowie Bridget Jones, wcielił się w rolę innego amanta, choć nieco zbyt wyniosłego i napuszonego. Jako pan Darcy wraz z bogatym i przystojnym panem Bingleyem (Crispin Bonham-Carter) przybywają do urokliwego miasteczka, gdzie poznają córki pana Benneta. Ojciec przyłożył się do wykształcenia dwóch ze swoich pociech i nauczył ich dobrych manier, jednak nie może pochwalić się dużym majątkiem. Wydanie za mąż Jane (Susannah Harker) i Elizabeth (Jennifer Ehle) to szansa, by uratować rodzinę przed bankructwem.

Odcinkowa ekranizacja słynnej powieści Jane Austen, „Duma i uprzedzenie” to serial grający niedopowiedzeniami, nieporozumieniami i gafami, które w czasach silnych podziałów społecznych były poważnymi przeszkodami na drodze prawdziwej miłości. Prawdziwa uczta dla fanów serii kostiumowych, podana z nutą melancholii i refleksji nad znaczeniem władzy oraz pieniędzy. Jeśli interesują was historie o trudnej miłości, znajdziecie je również w naszym zestawieniu seriali ukraińskich.

Serial jest dostępny na vod.tvp.pl

„Poldark” jest kolejnym angielskim serialem kostiumowym na podstawie powieści. Tym razem padło na cykl „Dziedzictwo rodu Poldarków”. Jeśli jesteście fanami dramatów o zakazanej miłości to coś dla was. Tytułowy bohater, Ross Poldark (Aidan Turner) wraca z wojny w Stanach Zjednoczonych do rodzinnej Kornwalii.

Jego powrót to wielkie zaskoczenie dla rodziny oraz przyjaciół sprzed lat, którzy uznali, że zginął w walce. Tego radosnego momentu nie doczekał się jego ojciec, który po śmierci zostawił rodzinną posiadłość, a ta popadła w ruinę. W powrót Poldarka nie wierzyła także jego narzeczona Elizabeth (Heida Reed), która zaręczyła się z jego kuzynem. Choć nic już nie jest takie jak wcześniej, weteran postanawia odbudować majątek. Plany Rossa jednak okazują się sprzeczne z interesami, niektórych mieszkańców. Natomiast szansą na wyleczenie złamanego serca naszego bohatera może być miłość niezamożnej Demelzy (Eleanor Tomlinson).

Serial jest dostępny na vod.pl

Historia rodziny Hale’ów to angielski serial kostiumowy BBC, który stacja uznała za jeden z największych sukcesów od premiery serii „Duma i uprzedzenie”. Gdy Richard Hale niespodziewanie rezygnuje z funkcji pastora i opuszcza kościół, razem z żoną Marią, córką Margaret i oraz służącą Dixon przeprowadza się do Milton. Żyjąca do tej pory w spokojnym, rolniczym regionie południowej Anglii musi odnaleźć się w przemysłowym mieście położonym na północy.

Akcja toczy się wokół młodej Margaret (Daniela Denby-Ashe), dla której przepaść między sielanką Południa a pędzącym postępem Północy wydaje się nie do przeskoczenia. Przez różnice kulturowe i surowość obcego miasta dziewczyna szybko zraża się do mieszkańców Milton – szczególnie do właściciela zakładu przemysłowego, Johna Thorntona (bardzo dobrze przyjęta rola Richarda Armitage’a). A jednak losy obojga zostają splecione. Sukces tego serialu to nie tylko drobiazgowe oddanie realiów epoki zmian, ale również wspaniale napisane dialogi i zaskakująca fabuła.

Serial jest dostępny na vod.tvp.pl

Opowiadający o losach Becky Sharp angielski serial kostiumowy jest luźną adaptacją odcinkową książki Williama Makepeace’a Thackeraya o tym samym tytule. Nasza bohaterka to młoda i szalenie ambitna córka malarza oraz francuskiej baletnicy, która przyjeżdża do Londynu w jednym celu – chce odnieść sukces. Warto przypomnieć, że w Anglii połowy XIX wieku sukces oznacza zawarcie małżeństwa dającego jak największy awans społeczny. Becky jest gotowa zrobić wszystko, żeby dopiąć swego i zabłysnąć w środowisku śmietanki towarzyskiej. W roli głównej wystąpiła Olivia Cooke. Co ciekawe, w serii widzimy również znaną z „Bridgertonów” Claudię Jessie.

Kolejnym angielskim serialem kostiumowym, który może śmiało chwalić się BBC, jest wielowątkowa opowieść o Amy Dorrit (świetnie w tej roli wypada młoda Claire Foy). Tytułowa bohaterka zatrudnia się jako szwaczka w bogatej posiadłości. Tam poznaje i ściąga na siebie uwagę Arthura Clennama (Matthe Macfadyen, którego możecie kojarzyć z „Sukcesji”). W tym czasie ojciec Dorrit przebywa w więzieniu dla dłużników.

Twórcom z rozmachem udało się przenieść na mały ekran powieść Charlesa Dickensa, która dzięki obrazowi tylko zyskuje. Na szczególną uwagę zasłużyła tu obsada składająca się z takich gwiazd jak Eddie Marsan, Tom Courtenay oraz Andy Serkis.

Serial jest dostępny na vod.tvp.pl

Do nakręcenia tego angielskiego serialu kostiumowego twórców zainspirował niedokończony rękopis Jane Austen. W „Sandition” także dostajemy historię młodej bohaterki, która przybywa do miasteczka w poszukiwaniu męża. Nieco naiwna Charlotte Heywood (Rose Williams) trafia do modnego nadmorskiego kurortu, gdzie bierze udział w niezliczonej ilości balów i pikników. Marzy o tym, by jeden ze spacerów nadmorskimi promenadami zakończył się wypatrzeniem ukochanego. Z czasem przyzwyczajona do wiejskiej sielanki Charlotte zaczyna dopasowywać się do mikroświata, w którym intrygi i romanse są codziennością. Śledząc tę historię, poznajemy też wizjonera Toma Parkera, dziedziczkę fortuny, pannę Lambe i tajemniczego Sydneya Parkera (Theo James).

Serial jest dostępny na vod.tvp.pl

Bez wątpienia jeden z najgłośniejszych angielskich seriali kostiumowych ostatnich lat i prawdziwa perełka w ofercie Netfliksa. Seria o brytyjskiej rodzinie królewskiej, która rozpoczyna się od momentu przejęcia tronu przez młodziutką Elżbietę II, zachwyciła widzów na całym świecie. W produkcji wystąpiła plejada gwiazd z Wysp, wcielająca się w dobrze nam znane postaci historyczne. Wiele z nich możemy kojarzyć z innych głośnych seriali. Mamy Gillian Anderson w roli Margaret Thatcher (występuje także w „Wielkiej”), Johna Lithgowa jako Sir Winstona Churchilla. Kreacja królowej Elżbiety przypada na kilka aktorek, a każda z nich fantastycznie wciela się w monarchinię. Mowa o Claire Foy („Skandal w brytyjskim stylu”, wspomniana wyżej „Mała Dorrit”), Olivia Colman („Faworyta”, „Córka”) oraz Imelda Staunton (seria o Harrym Potterze, wymienione wcześniej „Downton Abbey”). We wcieleniach księżnej Diany zobaczymy Emmę Corrin („Kochanek Lady Chatterley”) oraz Elizabeth Debicki („Wielki Gatsby”).

Dużą przyjemność sprawia przyglądanie się zmianom zachodzącym na brytyjskim dworze – także tym modowym. Odpowiadające za kostiumy Amy Roberts i jej asystentka oraz córka Sidonie Roberts starały się, by za ich pomocą oddać nie tylko czasy, ale również emocje i charaktery bohaterów. Za serial „The Crown” były nominowane do nagrody Costume Designers Guild. Choć to Elżbieta II jest w centrum produkcji, spójrzcie tylko na kostiumy noszone przez jej młodszą siostrę, księżniczkę Małgorzatę (grana przez Vannesę Kirby oraz Helenę Bonham Carter), od których aż bije bunt oraz styl swingującego Londynu lat 60.

Ten angielski serial kostiumowy – podobnie jak „Downton Abbey” – rozbił bank z nagrodami. Siedem Złotych Globów, 21 statuetek Emmy i cztery wyróżnienia BAFTA TV to tylko część z nich.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli za każdym razem wasze serce bije szybciej, gdy oglądacie ekranizację powieści Jane Austen, ale obejrzeliście już wszystko, co się dało, ten angielski serial kostiumowy powinien zastąpić uczucie pustki. Bo nie samą Austen fani klasycznej prozy brytyjską żyją. Za część pięknych historii odpowiadają przecież siostry Bontë. Najstarsza z nich na swoim koncie ma „Dziwne losy Jane Eyre”.

Tytułowa bohaterka, Jane gdy tylko może, ucieka w świat marzeń i fantazji. Nic dziwnego – po śmierci rodziców trafiła pod opiekę despotycznej ciotki. Za dziewczyną nie przepada zarówno pani Reed, jak i jej trójka wrednych dzieci. Wreszcie kobieta ma dość Jane i wysyła ją do sierocińca. Tam sierota spędza osiem niezbyt przyjemnych lat.

Już jako wykształcona i inteligenta, młoda kobieta Jane zdobywa posadę guwernantki w posiadłości należącej do pana Rochestera. Choć początki relacji naszej bohaterki i właściciela domu są zimne i oschłe, z czasem między nimi rodzi się uczucie. Fani angielskich seriali kostiumowych dobrze wiedzą, że to jest moment, w którym na drodze miłości musi pojawić się przeszkoda. Jest nią skrywana przez pana Rochestera tajemnica, która wszystko komplikuje. Z dużą przyjemnością obserwuje się przede wszystkim rozwijającą się bardzo powoli znajomość między głównymi bohaterami, granymi przez Ruth Wilson oraz Toby’ego Stephensa.

Serial jest dostępny na vod.tvp.pl

Jeśli każdy angielski serial kostiumowy z wymienionych jest wam już dobrze znany, poniżej przedstawiamy kilka produkcji, dzięki którym pozostaniecie w świecie pięknych strojów, historii o władzy i zakazanej miłości. A może przejadły wam się już nieco melancholijne opowieści i macie ochotę na bardziej mglistą fabułę z morderstwem? W takim razie polecamy wam angielskie seriale kryminalne. W tym Brytyjczycy także są naprawdę dobrzy.