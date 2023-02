Seriale kostiumowe: TOP 13 zagranicznych produkcji według popularności na Filmwebie

Nasze zestawienie oferuje tytuły z wątkiem miłosnym w „Outlander”, produkcje pełne akcji takie jak „Spartakus: Krew i Piach” oraz „Spartakus: Bogowie Areny”, a także dramatyczne historie rodziny w „Downton Abbey”.

„Duma i uprzedzenie” to pierwsza propozycja serialu kostiumowego, która na Filmwebie posiada ocenę w wysokości 8,2 na 10. Produkcja w 1996 roku zdobyła nagrodę Emmy za najlepsze kostiumy w miniserialu lub filmie telewizyjnym dla Dinah Collin oraz nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki telewizyjnej – Jennifer Ehle.

Państwo Bennet dowiadują się, że do sąsiedniej posiadłości Netherfield Park wprowadził się pan Charles Bingley, zamożny kawaler. Pani Bennet przyjęła tę wiadomość z podekscytowaniem, gdyż jest matką pięciu córek i ma nadzieję, że któraś z nich wzbudzi zainteresowanie przyjezdnego. Pewnego dnia odbywa się bal, na którym pan Bingley zwraca uwagę na najstarszą z córek małżeństwa, Jane. Przyjaciel mężczyzny, Fitzwilliam Darcy, który nie był zbyt dobrze odebrany przez miejscową ludność przez swoją wyższość, na tym samym przyjęciu wypatrzył młodszą siostrę kobiety, Elizabeth. Od tej pory losy tej dwójki będą się ze sobą krzyżować w najmniej oczekiwanych momentach.

„Duma i uprzedzenie” to ekranizacja powieści Jane Austen o tym samym tytule, która wydana była w 1813 roku. Ta historia była przenoszona na ekran wiele razy, jednakże jedną z najsłynniejszych odsłon jest ten sześcioodcinkowy serial z 1995 roku.

„Downton Abbey” to propozycja, która zdobyła liczne nominacje oraz nagrody w ramach: TCA, BAFTA TV, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Satelity, Emmy oraz Złotych Globów. Serial na Filmwebie posiada 8,2 gwiazdki na 10.

Życie w zamku Downton Abbey toczy się swoim rytmem. Spokojne życie lorda Granthama oraz jego żony Cory zakłóca wieść o śmierci ich niedoszłego zięcia Patricka. Małżeństwo ma trzy córki i ani jednego syna. W wyniku prawnych regulacji, dziedzicem może zostać tylko męski potomek. Na jaw wychodzi, iż jedynym następcą może zostać nikomu nieznany kuzyn Matthew, prawnik, który należy do klasy średniej. Z początku arystokracja nie przyjmuje go ciepło. Najlepszym rozwiązaniem dla rodziny jest ożenek mężczyzny z najstarszą córką – lady Mary, która ma dość trudny charakter.

Serial przedstawia arystokratyczne życie rodziny Crawleyów oraz tamtejszej służby. Akcja rozgrywa się w latach 1912-1926 w fikcyjnej posiadłości Downton Abbey w Yorkshire.

Kolejną propozycją serialu kostiumowego jest „Spartakus: Krew i piach”, który na Filmwebie posiada notę 8,0 na 10. Produkcja otrzymała w 2011 roku nagrodę Saturna dla najlepszej drugoplanowej aktorki telewizyjnej – Lucy Lawless oraz dwie nominacje również do tej samej nagrody.

Serial ukazuje historię niewolnika, który stał się gladiatorem oraz przywódcą powstania w antycznym Rzymie. Spartakus, zdradzony przez wszystkich oraz skazany na funkcjonowanie w brutalnym świecie musi walczyć o przetrwanie. Pomocne będą mu intelekt oraz siła mięśni, dzięki którym uda mu się wystrzegać korupcji, niebezpiecznego piękna oraz zdrady, która czai się na każdym kroku. Mężczyzna, by przeżyć, musi stać się kimś więcej, niż tylko gladiatorem.

„Spartakus: Krew i piach” to jedna z czterech odsłon historii o życiorysie głównego bohatera. Pozostałe trzy noszą tytuły: „Bogowie areny”, „Zemsta” oraz „Wojna potępionych”.

„Spartakus: Bogowie areny” to prequel „Spartakus: Krew i piach”. Kolejna propozycja zdobyła nagrodę Saturna za najlepsze wydanie DVD serialu telewizyjnego, a na Filmwebie otrzymała tak samo jak poprzednik, notę 8,0 na 10.

Gannikus uczy się w szkole dla gladiatorów prowadzonej przez rzymskiego właściciela Batiatusa. Bohater jest obiecującym kandydatem, który może stać się wojownikiem. Jednak jego wadą jest słabość do kobiet i dobrego wina. Batiatus natomiast ma co do Gannikusa ambitne plany. Planuje wraz z żoną, dzięki zdolnościom ucznia powiększyć swoje wpływy, a także znacznie się wzbogacić.

Kolejny w zestawieniu jest serial „Północ-Południe”, który dostał nominację do nagrody BAFTA TV dla Simona Elliotta za najlepszą scenografię. Produkcja na Filmwebie posiada notę 8,0 na 10 i została zrealizowana na podstawie trylogii Johna Jakesa o tym samym tytule.

Fabuła opowiada o przyjaźni dwóch rodzin – plantatorów z Południa oraz przemysłowców z Północy. Orry Main oraz George Hazard poznają się w Akademii Wojskowej. Po jej ukończeniu przyjaciele trafiają na wojnę amerykańsko-meksykańską, w której pierwszy z nich zostaje ranny, natomiast drugi zakochuje się z wzajemnością, po czym bierze ślub. Po tych wydarzeniach mężczyźni wracają do swoich domów i kontynuują swoją przyjaźń. Obie rodziny przez wiele lat utrzymują miłe stosunki, odwiedzając się nawzajem. Pewnego dnia w kraju narasta napięcie polityczne i wybucha wojna. Orry i George żegnają się, mając nadzieję, że niedługo się zobaczą.

„Outlander” jest produkcją, która zdobyła wiele nagród w ramach: Saturnów, People’s Choice, Satelity oraz IFTA. Serial zyskał uznanie użytkowników Filmwebu, którzy przyznali mu 8,0 gwiazdki na 10. Produkcja stworzona została na podstawie adaptacji „Obca” autorstwa Diany Gabaldon.

Claire Randall jest byłą sanitariuszką, która podczas II wojny światowej straciła męża. Pewnego dnia kobieta przenosi się do roku 1743 podczas konfliktu szkocko-angielskiego. W tym czasie spotyka Szkota Jamiego Frasera, który wiele razy ratuje ją z opresji.

Fabuła serialu toczy się równolegle w dwóch przedziałach czasowych – latach 40. XX wieku oraz latach 40. XVIII wieku.

Kolejną propozycją serialu kostiumowego jest „Jane Eyre”, który na Filmwebie posiada notę 8,0 na 10 oraz zdobył 3 nagrody Emmy i BAFTA.

Jane Eyre jest sierotą, którą wychowała biedna ciotka, pani Reed. Bohaterka nie zaznała jednak w jej domu miłości oraz była ciągle upokarzana i bita przez kobietę i jej trójkę dzieci. Pewnego dnia dziewczyna zostaje wysłana do Lowood School, gdzie również czekają na nią nieprzyjemności, jednak Jane wyrasta na inteligentną kobietę. Postanawia zatrudnić się jako guwernantka w Thornfield Hall. Na miejscu dziewczyna poznaje pana Rochestera, w którym od razu się zakochuje, lecz mężczyzna skrywa pewną, mroczną tajemnicę.

Serial jest adaptacją powieści z 1847 roku autorstwa Charlotte Brontë o tym samy tytule.

Ostatnią z propozycji w rankingu jest „Poldark – Wichry losu”, zdobywca nagród BAFTA TV i Satelity. Produkcja na Filmewebie otrzymała 8,0 gwiazdek na 10. Serial powstał na motywach powieści „Dziedzictwo rodu Poldarków”, której autorem jest Winston Graham.

Ross Poldark wraca z USA do Kornwalli. Jego rodzina oraz znajomi są zaskoczeni pojawieniem się mężczyzny, gdyż myśleli, że ten zginął na wojnie. Bohater po powrocie do domu dowiaduje się strasznych rzeczy: jego ojciec zmarł, posiadłość rodziny popada w ruinę, a jego narzeczona Elizabeth zaręczona jest z innym mężczyzną. Ross chce odbudować majątek i pomóc rodzinie. Na jego drodze stają ludzie, którzy będą próbowali uniemożliwić mu te działania.

Dla fanów seriali kostiumowych, których fabuła opiera się na wydarzeniach z dawnych czasów, mamy do zaoferowania jeszcze kilka ciekawych tytułów: