Seriale o policji: TOP 15 produkcji o kryminalnym świecie

W naszym zestawieniu znajdziesz seriale o policji z wysokimi notami na Filmwebie. Jeśli ważna jest dla ciebie ocena użytkowników, to koniecznie zapraszamy cię do lektury.

Ranking seriali o policji zaczniemy od produkcji, jaką jest „Detektyw” (org. „True Detective”). Zdobył aż 52 nominacje do Złotych Globów, EMMY czy Satelity oraz 15 nagród, między innymi: TCA, Critics’ Choice Television, BAFTA TV, Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów, Amerykańska Gildia Scenografów, Amerykańska Gildia Scenarzystów, Amerykańska Gildia Kostiumologów, EMMY oraz Filmweb.

Głównymi bohaterami są Rust Cohle oraz Martin Hart, detektywi, którzy kiedyś byli partnerami zawodowymi. Pracowali wspólnie w wydziale kryminalnym w połowie lat 90. W tamtym czasie prowadzili śledztwo, które dotyczyło morderstwa. Zbieg wydarzeń doprowadził ich wtedy do konfliktu, przez który zerwali znajomość. W roku 2012 znów zostaje popełnione podobne przestępstwo jak te sprzed laty. Do sprawy przydzieleni zostają dwaj nowi detektywi, którzy chcą przejrzeć akta z 1995 roku. Zasięgają porady starszych kolegów po fachu, czyli wcześniejszych bohaterów. Drogi Martina oraz Rust’a znów się krzyżują. Detektywi opowiadają mężczyznom o dawnym, wspólnym śledztwie, a także o swoim życiu. Odtąd to wyznanie zmusza ich do powrotu do bolesnych wspomnień oraz świata, który zostawili już dawno za sobą.

Ten serial o policji na Filmwebie zdobył notę 8,5 na 10. W rolę głównych bohaterów wcielają się Matthew McConaughey („Dżentelmeni”, „Gold”) oraz Woody Harrelson („W trójkącie”, „Człowiek z Toronto”).

Drugą propozycją serialu o policji jest „Prawo ulicy” (org. „The Wire”), którego twórcą jest David Simon. Produkcja ta zdobyła nagrody: TCA, IFTA, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów oraz Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych.

Fabuła opowiada o grupie policjantów z miasta Baltimore. Wypowiadają oni wojnę tutejszym handlarzom narkotyków. Głównym bohaterem jest Jimmy McNulty, który wraz z partnerką zawodową, Shakimą Greggs, zrobią wszystko, aby przestępcy odpowiedzieli za zbrodnie, które popełnili. Pewnego dnia jeden z miejscowych dilerów narkotykowych zostaje całkowicie oczyszczony z zarzutu popełnienia morderstwa. Jimmy wraz z Shakimą postanawiają działać, więc zrobią co w ich mocy, by przywódcy podziemnego gangu trafili jak najszybciej do więzienia.

„Prawo ulicy” na Filmwebie zdobyło 8,5 gwiazdki na 10. Oprócz wyżej wymienionych nagród produkcja dostała wiele nominacji do EMMY, Satelity, GLAAD Media czy BAFTA TV.

Kolejny serial o policji to starsza produkcja, która swoją premierę miała w 1968 roku. Mowa tu o „Columbo”. Na Filmwebie zdobył notę w wysokości 7,7 na 10.

Bohaterem serialu jest tytułowy porucznik Columbo, który jest lekceważąco traktowany przez przestępców. Dzieje się tak, gdyż mężczyzna ma specyficzny styl bycia, niecodziennie się ubiera oraz jest nieco nieokrzesany. W każdym z odcinków już na samym początku przedstawiony jest morderca, który dokonał zbrodni. Dopiero później w kolejnych scenach poznajemy jego motyw oraz przygotowania do wykonania przestępstwa. Finalna scena zawsze ukazuje tytułowego Columbo, któremu w czasie dochodzenia udaje się schwytać winnego.

Produkcja ta zdobyła wiele nagród, a są nimi: Złote Globy, EMMY oraz Amerykańska Gildia Scenarzystów. Ponadto „Columbo” może pochwalić się licznymi nominacjami do EMMY czy Złotych Globów.

Kolejną z propozycji serialu o policji jest „Szczęśliwa Dolina” (org. „Happy Valley”). Zdobył nagrody IFTA oraz BARFTA TV, a także nominacje do Satelity. Na Filmwebie ma notę 7,9 na 10.

Sierżant policji Catherine Cawood poświęca się swojej pracy od wielu lat. Kobieta pilnuje porządku na ulicach brytyjskiego miasteczka. Po odbytym dyżurze wraca do mieszkania, które dzieli z siostrą oraz wnuczkiem. Jej życie nie jest usłane różami. 47-letnia policjantka jest rozwódką, której jedno dziecko nie żyje, a drugie ją znienawidziło. Catherine co jakiś czas nawiedza traumatyczna przeszłość. Albowiem z więzienia zostaje wypuszczony gwałciciel jej córki. Zdesperowana kobieta chce zrobić wszystko, by wymierzyć winnemu sprawiedliwość. W miasteczku dochodzi do momentu, w którym cała społeczność zostaje dotknięta zbrodnią. Kluczowym faktem jest, że sprawa ta poniekąd łączy się z mężczyzną, którego Catherine ma na celowniku.

Główną rolę w serialu odgrywa Sarah Lancashire znana z produkcji „Julia” bądź „Gadające głowy”.

„Luter” (org. „Luther”) to następna propozycja serialu o policji. Produkcja zdobyła nagrody, takie jak Złote Globy, Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych oraz Critic’s Choice Television, a także aż 33 nominacji do innych nagród!

Detektyw Luther pracuje w londyńskiej jednostce, która zajmuje się łapaniem groźnych przestępców. Mężczyzna jest śledczym uchodzącym za geniusza. Jego największą obsesją jest rozwiązywanie kryminalnych zagadek, więc zdarza się, że czasem bywa niebezpieczny oraz brutalny dla otoczenia. Bohater toczy pojedynki z przestępcami, które często wiążą się z psychologicznymi potyczkami. Kiedy stawka staje się coraz wyższa, Luther coraz bardziej angażuje się w sprawy osobiście. Jego niekontrolowane nawyki mogą prowadzić często na skraj przepaści.

Ten serial o policji otrzymał notę 7,9 na 10 na Filmwebie. Polecamy ci także nasz inny ranking pt. seriale o gangsterach.

Mamy do polecenia produkcję, która zdobyła wiele nagród takich jak EMMY czy Złote Globy oraz dużo nominacji do Satelity, GLAAD Media, TCA czy Two Cents TV. Chodzi tu o kolejny już serial o policji, a mianowicie „Brooklyn 9-9” (org. „Brooklyn Nine-Nine”). Na Filmwebie posiada notę 8,1 na 10.

Fabuła opowiada o grupie policjantów, którym brakuje dyscypliny. Do ich codziennych aktywności zalicza się plotkowanie, dokuczanie sobie nawzajem, niezdrowa rywalizacja oraz flirtowanie. Pewnego dnia na posterunek przybywa kapitan z 30-letnim stażem, Ray Holt. To człowiek z zasadami, których nagminne przestrzega i planuje również wprowadzić je na komisariacie. Od tego momentu detektyw Jake Peralta, który uznawany jest za gwiazdę posterunku, musi zmienić dotychczasowy sposób myślenia. Jego przeciwniczką w wyścigu o jak największą liczbę aresztowań jest Amy Santiago. To kobieta, która nastawiona jest na srogą rywalizację.

Następnym serialem o policji jest sześcioodcinkowa „Rzeka” (org. „River”). Produkcja dostała 1 nominację do BAFTA TV dla najlepszej aktorki drugoplanowej – Lesley Manville.

Głównym bohaterem jest Szwed John River, który pracuje w brytyjskiej policji. Jego nietypowym darem od losu jest to, że widzi manifesty osób zmarłych. Niestety dochodzi do zabójstwa jego partnerki Jackie Stevenson, która również jak mężczyzna była detektywem. John postanawia odnaleźć sprawcę tego czynu. Jednakże w całej sprawie nie pomaga mu to, iż był świadkiem tej zbrodni. Rozwijająca się sytuacja oraz otoczenie coraz bardziej przeszkadzają mu ukrywać swój stan.

Johna River gra Stellan Skarsgård znany z produkcji „Diuna”, „Czarnobyl” czy „Mamma Mia! Here We Go Again”.

Ostatnią propozycją serialu o policji jest „Łowca umysłów” (org. „Mindhunter”). Ta produkcja zdobyła nagrodę Satelity dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym – Jonathana Groff’a oraz nominacje do EMMY, czy TCA. Na Filmwebie posiada notę 8,0 na 10.

Fabuła opowiada o agencie Holdenie Fordzie, który chce dokonać niesamowitych rzeczy, wykorzystując przy tym metodę psychoanalizy. Przeprowadza się ją na schwytanych przestępcach. Jego pomysł budzi wśród społeczności spore kontrowersje. Mężczyzna jest jednak nieugięty, więc jego upór prowadzi do tego, że rozpoczynają się pierwsze badania. Ogromny udział w całym przedsięwzięciu ma także Bill Tench, który zgodził się połączyć dokonania naukowe z codzienną pracą policjantów z różnych lokalizacji w Nowym Jorku. Wspólna walka bohaterów dotycząca stworzenia doskonałego narzędzia jest jednym z najważniejszych wątków tej produkcji.

Ten serial o policji jest fabularyzowaną adaptacją książki o takim samym tytule, której autorami są Mark Olshaker oraz John Douglas.

Jeśli jest ci mało kryminalnych zagadek oraz chcesz poznać więcej seriali o policji i przestępczym świecie, to zapoznaj się z poniższą listą: