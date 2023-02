Seriale o kosmosie: 17 produkcji najlepiej ocenianych na Filmwebie

Wśród naszych propozycji znajdziesz komediowe perypetie załogi w „Siłach Kosmicznych”, zmagania łowcy nagród w „The Mandalorian”, a także produkcję, która opowiada o poświęceniu kobiety pozostawiającej rodzinę w „Rozłące”.

Naszą pierwszą propozycją serialu o kosmosie jest „The Mandalorian”, który na Filmwebie posiada notę 8,2 na 10! Produkcja zdobyła wiele nagród w ramach: Złotych Szpul, Critics Choice Super Awards, Emmy, Saturnów, Annie, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych oraz Amerykańskiej Gildii Scenografów.

Akcja serialu rozgrywa się po pięciu latach od wydarzeń z filmu „Powrót Jedi”, po upadku Imperium Galaktycznego. Din Djarin (Mandalorianin) to samotny łowca nagród. Jego monotonne życie pewnego dnia zmienia się, gdy zostaje wynajęty do pozbycia się „Dziecka”. To tajemnicza istota tej samej rasy, co Mistrz Yoda. Mężczyzna w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń, będzie musiał sprawować opiekę nad nowym przyjacielem. Jeśli bohater nie wykona powierzonego mu zadania, to stanie się celem dla innych łowców.

„Firefly” to drugi serial o kosmosie w naszym rankingu. Na Filmwebie uplasował się dosyć wysoko, bo z notą 8,1 na 10. Produkcja zdobyła nagrodę Two Cents TV, 2 Saturny oraz Emmy.

Fabuła serialu rozgrywa się w 2517 roku, kiedy do nowego układu słonecznego przybywa załoga statku kosmicznego Serenity. Produkcja pokazuje ludzi, którzy starają się funkcjonować na obrzeżach społeczeństwa jako część kultury, która żyje na przedmieściach układu gwiezdnego. W przyszłości, w której ekipa żyje, ocalały bowiem tylko dwa mocarstwa, jakimi są Chiny oraz Stany Zjednoczone. Połączyły się one w celu stworzenia Sojuszu, czyli centralnego rządu federalnego.

Reżyserem produkcji jest Joss Whedon, twórca „Anioła ciemności” czy „Buffy: Postrach wampirów”. Twórca „Fifefly” stwierdził, iż technologia w przyszłości będzie się ciągle rozwijać, a my jako społeczeństwo będziemy mieli te same problemy etyczne, moralne czy polityczne, jak teraz.

„The Expanse” to kolejna propozycja serialu o kosmosie, która zdobyła dwie nagrody Hugo oraz nominacje do nagród People’s Choice i Saturnów. Produkcja na Filmwebie posiada wysoką notę, bo aż 8,0 na 10.

Fabuła serialu rozgrywa się w przyszłości i opowiada o dwóch mężczyznach. Pierwszy z nich to Jim Holden, który jest zastępcą dowódcy statku Canterbury i holuje bryły lodu z Pierścieni Saturna. Mężczyzna wraz z załogą w trakcie jednej z wypraw dostrzega sygnał SOS i postanawia wyruszyć na pomoc. Na miejscu dowiadują się, że w środku doszło do katastrofy, która zagrozić może także im. W międzyczasie drugi z mężczyzn, detektyw Miller, dostaje polecenie odnalezienia zaginionej kobiety. Z czasem mężczyzna odkrywa, że może być ona kluczem do niebywałej intrygi.

Serial powstał na podstawie powieści Jamesa S.A. Corey’a. Za tym pseudonimem stoi dwóch autorów – Ty Franck oraz Daniel Abraham. Pisarze zostali zaangażowani do współpracy przy scenariuszu „The Expanse”.

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć animowanej produkcji „Final Space”. Na Filmwebie posiada notę 7,8 na 10.

Fabuła opowiada o Gary’m, niezbyt inteligentnym mechaniku, który w wyniku swojego nieogarnięcia oraz próbie zaimponowania Strażniczce Nieskończoności Quinn, zostaje skazany na 5-letnią odsiadkę na statku kosmicznym. Bohater wędruje po galaktykach sam jak palec, towarzyszą mu jedynie roboty. Po czasie Gary’emu zaczyna doskwierać samotność. Pewnego dnia spotyka zieloną kulkę, która okazuje się czymś na miarę zwierzaka. Bohater nazywa nowego przyjaciela Mooncake. W rzeczywistości istota jest zabójczą bronią, która potrafi niszczyć planety. Przez swoją moc, nowy zielony przyjaciel Gary’ego jest ścigany przez Lorda Przywódcę. Zaczyna się międzygalaktyczny pościg i walka z czasem.

„For All Mankind” to serial o kosmosie, który zdobył nagrodę Saturna, a także nominacje do nagród: Złote Szpule, TCA, Hugo czy Critics’ Choice Television. Dodatkowo użytkownicy Filmwebu dali mu 7,8 gwiazdek na 10.

Fabuła produkcji opowiada o losach inżynierów i astronautów oraz ich rodzin, którzy są zaangażowani w wyścig kosmiczny, pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Załoga zmaga się z wywieraną na nich presją, która polega na tym, aby zapisali się w historii eksploracji kosmosu.

Twórcą produkcji jest Ronald D. Moore, zdobywca dwóch nagród Hugo oraz statuetki Emmy. Scenarzysta wyprodukował również „Star Trek: Następne pokolenie” czy „Battlestar Galactica”.

„Star Trek” z 1966 roku to kolejna propozycja serialu w zestawieniu. Produkcja zdobyła wiele nominacji oraz nagród, takich jak: TCA, Hugo, Amerykańska Gildia Scenarzystów i Saturny. Na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10.

Fabuła skupia się na trzech mężczyznach, którymi są: James T. Kirk, kapitan statku kosmicznego Enterprise, Wolkanin Spock, pierwszy oficer oraz medyk okrętowy Leonard McCoy. Załoga ma misję, która polega na odwiedzaniu nowych, nieznanych im wcześniej światów. Ponadto natykają się na obce dla nich cywilizacje. Zmierzają tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.

„Star Trek” to dzieło stworzone przed Gene Roddenberry’ego. Początkowo produkcja nie zdobyła rzeszy fanów, a kręcenie serialu zaprzestano na 3 sezonach. Dopiero po emisji powtórek odcinków, widzowie pokochali historię załogi statku kosmicznego Enterprise, dzięki czemu powstały kolejne odsłony serii.

„Zagubieni w kosmosie” to serial, który zdobył notę 6,6 na 10 na Filmwebie i dostał 13 nominacji do nagród: Emmy, Saturny, Złote Szpule i Amerykańska Gildia Scenografów.

Produkcja jest współczesną wersją serialu z lat 60. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości, gdy kolonizacja kosmosu stała się rzeczywistością. Robinsonowie zostali wybrani po pozytywnym wyniku testu sprawnościowego do uczestnictwa w wyprawie skolonizowania planety Alfa Centauri. Podczas wyprawy do lepszego świata, rodzina zostaje zepchnięta z drogi i zmuszona jest zawrzeć sojusze oraz wspólnie walczyć o przetrwanie na nowej, obcej ziemi. Oprócz Robinsonów w tej samej sytuacji znaleźli się: mistrzyni manipulacji Dr Smith oraz wykwalifikowany pracownik fizyczny Don West, którego marzeniem z pewnością nie było stanie się nowym mieszkańcem kolonii.

Przedostatnią propozycją serialu o kosmosie jest „Rozłąka”, która na Filmwebie otrzymała 6,2 gwiazdki na 10. Na swoim koncie posiada 1 nominację do Critics Choice Super Awards dla najlepszej aktorki w serialu fantasy/science-fiction – Hilary Swank.

W niedalekiej przyszłości na Marsa wyrusza pierwszy statek kosmiczny. W misji bierze udział ekipa, w której znajdują się najlepsi astronauci z całego globu, m.in.: USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Indii i Chin. Do tej załogi należy również astronautka Emma Green. Kobieta zostawia męża oraz nastoletnią córkę, by uczestniczyć w wyprawie. Jeśli plan wypali, cała załoga opuści swoich bliskich oraz Ziemię na 3 lata, by dążyć do realizacji celu, który ważny jest dla ludzkości.

Scenariusz tego serialu o kosmosie został zainspirowany artykułem w magazynie „Eaquire”, którego autorem jest Chris Jones.

Ostatnią propozycją na liście w rankingu są „Siły Kosmiczne”. Jest to komediowa propozycja Netflixa, która na Filmwebie uplasowała się z notą 6,2 na 10. W główną rolę wcielił się zdobywca Złotego Globu, Steve Carell, znany z produkcji „The Office” czy „The Morning Show”.

Generał Mark R. Naird jest pilotem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna pragnie kierować lotnictwem. W zamian tego otrzymuje zadanie poprowadzenia nowo utworzonej formacji w armii USA, czyli Sił Kosmicznych. Mark postanawia przeprowadzić się z rodziną do bazy w Kolorado. Na miejscu razem z tamtejszym zespołem naukowców pracuje nad zadaniem, które zlecił im Biały Dom. Grupa będzie musiała sprawić, by Amerykanie ponownie stanęli na Księżycu, a następnie zdominowali kosmos.

Produkcja otrzymała 7 nominacji do takich nagród jak: Emmy, People’s Choice, Złote Szpule i Amerykańska Gildia Scenografów.

