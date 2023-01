Seriale o gangsterach: TOP 9 produkcji mafijnego świata

Seriale o gangsterach mają wiele do zaoferowania. Jest to bowiem świat mafii, narkotyków, nierównych porachunków oraz walka gangów. Jednakże przyznaj się, że raz na jakiś czas lubisz obejrzeć tego typu gatunek. Przygotowałyśmy propozycje nie tylko amerykańskie, ale również znajdą się te hiszpańskie tytuły!

Do spokojnego i poukładanego życia brakuje tylko trochę akcji oraz intryg. Takie przeżycia z pewnością dostarczą ci seriale o gangsterach.

Spis treści:

Seriale o gangsterach zacznijmy od gangu, jakim jest „Peaky Blinders”. Produkcja została wyprodukowana w 2013 roku. Jest pełna akcji oraz wszelakich intryg.

Thomas Shelby razem z ciotką Polly oraz starszym bratem Arthurem dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w swoim rodzinnym mieście. Tytułową nazwę swojej grupy zawdzięczają czapkom, w których wszyte są żyletki. Ponadto utrzymują się oni z handlu na czarnym rynku, zakładów bukmacherskich oraz haraczach. Pa czasie ambicje Thomasa stają się wykraczać poza rządzeniem w Birmingham. Bohater chciałby wzmocnić swoją pozycję, przez prowadzenie nielegalnych machlojek. Taka szansa ma okazję się nadarzyć, kiedy w ręce mężczyzny trafia skradziony transport broni. Członkowie innych gangów zaczynają nawiedzać Small Heath. Na drodze Thomasa staje Billy Kimber, który ma w posiadaniu monopol na zakłady bukmacherskie, które bohater sobie upatrzył.

Produkcja ta ma aż 6 sezonów, a ostatni z nich wyszedł stosunkowo niedawno, bo w 2022 roku. Daj ponieść się historii o nielegalnych porachunkach.

Drugą z kolei propozycją seriali o gangsterach jest „Suburra”. Tym razem powędruj do słonecznego Rzymu. Jest to thriller kryminalny.

Fabuła krąży wokół interesów Kościoła, mafii, deweloperów, państwa i lokalnych gangów. Ich drogi po czasie krzyżują się, a przedstawiciele wszystkich tych grup społecznych gonią za władzą, która zaciera granice między tym, co można, a czego nie. Historia koncentruje się w dużej mierze na trzech młodych mężczyznach, pochodzących z różnych środowisk oraz z odmiennymi pasjami i ambicjami. Muszą zawrzeć sojusz nie tylko między sobą, by osiągnąć to, co najbardziej nieosiągalne.

Produkcja ta oparta jest na powieści, o takim samym tytule, lecz akcja jego toczy się raptem kilka lat wcześniej. Do dyspozycji masz tylko 10 odcinków, przepełnionych chaosem.

Czas na polską produkcję, która świetnie wpisuje się w gatunek seriali o gangsterach. Mowa o „Ślepnąc od świateł”, ekranizacji powieści Jakuba Żulczyka.

Główny bohater, Kuba, jest dilerem narkotykowym. Jego największym marzeniem jest normalne życie. Jest to raczej introwertyk, który nie jest uznawany za duszę towarzystwa. Ponadto to perfekcjonista, który wszystko zawsze musi mieć pod kontrolą, a zwłaszcza rzeczy, które go dotyczą. Jego klientami są politycy, celebryci, bogate dzieciaki, żony zamożnych biznesmenów czy gwiazdy muzyki. Mężczyzna, chcąc uciec od gangsterskiego świata, kupuje bilet w jedną stronę do Argentyny. Zanim jednak wyleci, musi pozałatwiać parę niedokończonych spraw, które dodatkowo komplikują fakt, że z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty. Zmusza on Kubę do konfrontacji z samym sobą.

Cała akcja przedstawiona w tym serialu o gangsterach trwa zaledwie tydzień. Ciekawostką jest to, że produkcja ta zdobyła nagrodę Orła za najlepszy serial fabularny.

Była polska propozycja serialu o gangsterach, więc co powiesz na hiszpańską, mroczną historię? „Narcos” to jedna z bardziej znanych produkcji Netflixa. Co ciekawe, fabuła tej historii oparta jest na prawdziwych wydarzeniach kolumbijskiego barona narkotykowego.

Pablo Escobar ma jedno zajęcie. Jest bossem kartelu narkotykowego. Większość swojego życia spędził w Medelin w Kolumbii. Jest oddany swoje rodzinie. Dosyć szybko udaje mu się zbić fortunę na handlu między innymi kokainą. Krok w krok idą za nim oddani ludzie, którzy są nawet w stanie poświęcić dla niego życie. Wszystko z pozoru idzie po jego myśli do czasu, kiedy zaczynają się nim interesować władze federalne USA. Ich celem jest schwytanie Pabla i zaprzestanie jego nielegalnej działalności.

To historia, którą żyło miliony osób na świecie. Wydarzenia, które zostały przedstawione w produkcji miały miejsce w późnych latach 80. Ponadto ten serial o gangsterach dostał wiele nagród oraz uzyskał uznanie krytyków i widzów w każdej części globu. Do dyspozycji masz aż 3 sezony, także zachęcamy cię do bliższego poznania przebiegłego Pabla Escobara!

Zostańmy przy hiszpańskich rytmach. Przedstawiamy ci kolejną propozycję seriali o gangsterach o nazwie „Toy Boy”. Produkcja posiada 2 sezony.

Hugo pracuje jako striptizer w klubie erotycznym. Jego życie zmienia się, gdy pewnego razu budzi się obok spalonego ciała. Służby ustalają, że jest nim mąż jego kochanki Macareny. Po niesprawiedliwym wyroku bohater zostaje uznany za winnego. Trafia przez to do więzienia. Spędza tam aż 7 lat do czasu, gdy odwiedza go prawniczka Triana Marin. Oferuje mu pomoc nie do odrzucenia. Kobieta uzyskuje unieważnienie wyroku, dzięki czemu mężczyzna wychodzi na wolność. Chce, by prawda wyszła na jaw. Były już striptizer nie ufa jednak nowej znajomej, lecz postanawia znaleźć z nią mordercę. To, czy im się to uda, dowiesz się, oglądając „Toy Boy”.

W tej produkcji nie zabraknie gangsterskich porachunków oraz ciemnego świata mafii. Może zainteresuje cię fakt, że główną rolę gra tu Jesús Mosquera!

Teraz produkcja, która również przybliży cię do świata gangsterów. Mowa tu o serialu o gangsterach „Ozark”. Aż przed 4 sezony zapewni ci on dużo akcji.

Martin Byrde jest doradcą finansowym z Naperville. Jest również mężem oraz ojcem dwójki dzieci. Większość swojego czasu poświęca na praniu brudnych pieniędzy w drugim co do wielkości kartelu w Meksyku. Sytuacja po czasie wymyka się spod kontroli, gdy jego partner z pracy ucieka. Martin znajduje się w trudnej sytuacji. Po tym zdarzeniu mężczyzna przeprowadza się razem ze swoją rodziną nad jezioro Ozark. Przy okazji musi wpleść się w lokalną społeczność. Jednakże okazuje się, że ona również handluje narkotykami. Nie podoba im się jednak fakt, że mężczyzna bardzo szybko wkroczył na ich teren. Czy Martinowi uda się uchronić swoją rodzinę?

„Ozark” jest wciągającą opowieścią o konfliktowych gangach. Nagminnie pojawia się tam zagrożenie, które czasem jest nieuchronne. Polecamy ci ten serial o gangsterach, chociaż z tego powodu, że ukazuje, jak zwykli ludzie pomagają prowadzić gangsterom normalne życie.

Jeśli nie słyszałaś o tej rodzinie, to czas nadrobić zaległości! Kolejnym ciekawym serialem o gangsterach jest „Rodzina Soprano”. Przeplata się tu kino obyczajowe i sensacyjne.

Historia toczy się w New Jersey, znanym również jako świat mafii. Główny bohater Tony Soprano cierpi na ataki paniki. Gdy cała sytuacja związana z jego aktami depresji zaczyna go lekko przerastać, mężczyzna postanawia udać się do psychiatry. Na miejscu doktor Melfi przepracowuje z Tony’m zawodowe stresy, jakimi są przestępcze porachunki czy walka o władzę. Dodatkowo terapeuta omawia z nim też kryzysy w jego prywatnym życiu jak kłopoty wychowawcze oraz jego toksyczna relacja z mamą. Jednakże lekarka raczej nie zdaje sobie sprawy z tego, co tak naprawdę stoi za atakami paniki pacjenta.

„Rodzina Soprano” to absolutna pozycja obowiązkowa, jeśli chcesz poznać naprawdę dobre seriale o gangsterach. Ta amerykańsko-włoska fabuła mafijnej rodziny wciągnie cię bez opamiętania. Wyobraź sobie, że do dyspozycji masz aż 6 sezonów! Przez lata zbierane grono miłośników tej produkcji, dorobiło się wiele nagród, a są to np. Złoty Glob dla najlepszego aktora oraz aktorki czy dla serialu dramatycznego.

Przedostatnią już propozycją seriali o gangsterach jest „Lilyhammer”. Co ciekawe, jest to jeden z pierwszych, oryginalnych produkcji Netflixa.

Produkcja opowiada o byłym gangsterze Franku Tagliano, pochodzącym z Nowego Jorku. Postanawia zacząć nowe życie w tytułowym, norweskim Lilyhammer. Bierze on udział w programie ochrony świadków. Fabuła tego serialu skupia się na tym, że mężczyzna niestety nie potrafi wyzbyć się swoich gangsterskich przyzwyczajeń. Jego największą wadą jest bowiem chciwość. Nie pomaga mu również fakt, że musi odnaleźć się wśród jakże różnych kultur środowiskowych.

Ten serial o gangsterach posiada 3 sezony, więc nie jest to krótkie spotkanie z panem Tagliano. W porównaniu do poprzedników tym razem czeka cię norweska produkcja.

„Breaking Bad” to nasza ostatnia propozycja seriali o gangsterach. Ponadto produkcja ta ma wiele wspólnego z tematem używek. Jeśli takie klimaty są ci bliskie, to zachęcamy cię do zapoznania się z serialami o mafii, gdzie fabuła jest bardzo podobna.

Głównym bohaterem jest Walter White, który jest nauczycielem chemii. Mieszka razem z żoną oraz nastoletnim synem w Nowym Meksyku. Pech chciał, że jego syn cierpi na porażenie mózgowe. To nie jest jedyne ze zmartwień mężczyzny. Albowiem pewnego dnia zostaje u niego zdiagnozowany rak w trzecim stadium. Walter dostaje informacje od lekarzy, że zostały mu tylko 2 lata życia. Dzięki tej informacji bohater wyzbywa się wszelkich lęków. Chce, aby jego rodzina miała dostatnie życie oraz by po jego śmierci nie mieli problemów finansowych. Decyduje się zatem wkroczyć w świat narkotyków. Ze zwykłego, prostego człowieka, przemienia się w osobę, która o narkotykowej branży wie wszystko.

Produkcja ta pokazuje, ile jesteśmy w stanie zrobić dla bliskich nam osób. Sytuacje bez wyjścia czasem nie dają nam wyboru. Ponadto, jeśli zainteresowała cię fabuła tego serialu o gangsterach, to na pewno ucieszy cię fakt, że posiada on aż 5 sezonów!

Zgadujemy, że skoro doszłaś do tego momentu artkułu, to zapewne masz ochotę na więcej seriali o gangsterach z podobnymi fabułami z nimi związanymi. Otóż to nie czas się żegnać, gdyż jak asa z rękawa rzucamy ci jeszcze kilka propozycji produkcji i tej samej tematyce: