Polecane seriale: Netflix tymi tytułami wciągnie was na długie godziny

Jeśli szukacie polecanych seriali Netflixa, przy których będziecie mogli zatrzymać się na dłużej, przygotowaliśmy listę 10 tytułów. „Nawiedzony dom na wzgórzu” to zaskakująca historia z dreszczykiem, a „The OA” to najdziwniejsze, co obejrzycie.

Zadbaliśmy, by wśród naszych polecanych seriali Netflixa znalazło się coś dla każdego widza. Dlatego w zestawieniu poniżej znajdziecie serie kryminalne („Niewiarygodne”) , animacje dla dorosłych („Miłość, śmierć i roboty”), opowieści fantasy („Wiedźmin”) oraz historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami („Drahmer – Potwór: Historia Jeffreya Drahmera).

Spis treści:

Z pewnością jedna z dziwaczniejszych pozycji na liście naszych polecanych seriali Netflixa. „The OA” łączy ze sobą zwyczajne problemy, które mogłyby się przydarzyć większości z nas, z niewyjaśnionymi, paranormalnymi zjawiskami. Czerwony serwis VOD zarówno zaskoczył, jak i zachwycił widzów serią, którą trudno zaszufladkować. W przypadku „The OA” słowo „nietypowy” to zdecydowanie za mało.

Mieszkająca w małym miasteczku razem ze swoją przybraną rodziną Prairie Johnson (Brit Marling), zaginęła przed laty. Bohaterkę poznajemy, gdy zostaje przypadkowo odnaleziona. Choć dziewczyna skacze z mostu, to w szpitalu twierdzi, że nie chciała popełnić samobójstwa. Jest coś jeszcze. Przed zniknięciem Prairie była niewidoma. Teraz widzi doskonale i podaje się za OA. Jej rodzice – podobnie jak widzowie – nic z tego nie rozumieją. To dopiero początek zamieszania. Dziewczyna nie chce mówić o swoim zaginięciu. Twierdzi, że specjalną misję do wykonania, do której rekrutuje pięcioro nieznajomych. Narracja „The OA” została poprowadzona fantastycznie, dzięki czemu razem z innymi postaciami próbujemy zrozumieć bohaterkę. Raz jej wierzymy, by później znów mieć poważne wątpliwości co do jej historii.

Wśród polecanych seriali Netflixa mamy też bardzo udaną, choć prawdopodobnie niewystarczająco wypromowaną serię dla młodzieży (i nie tylko). „Ruchome piaski” to historia przerażającej strzelaniny w szwedzkim liceum prywatnym. Jedyną ocalałą jest Maja Norberg. Lokalna społeczność jednak niezbyt jej współczuje. Mnóstwo osób widzi w niej nie ofiarę, ale morderczynię. W trakcie tragedii życie stracił także jej chłopak, Sebastian (Felix Sandman). Krok po kroku poznajemy przeszłość bohaterki i szybko przekonujemy się, że szkolna masakra jest jedynie pretekstem do rzucenia światła na problemy szwedzkich nastolatków.

Gdy Maja poznaje Sebastiana, jest bardziej szarą myszką niż przebojową czirliderką. Ona jest nieśmiała, niezbyt pewna siebie i choć nie można jej odmówić braku urody, nie wyróżnia się z tłumu. On jest przebojowy i beztroski, dziewczyny w szkole uważają go za ciacho. W dodatku pochodzi z bardzo zamożnej rodziny. Nic dziwnego, że gdy ją wybiera, Maja czuje się wyjątkowa. Sebastian szybko imponuje nie tylko dziewczynie, ale również jej rodzicom, który korzystają z zaproszenia i spędzają dzień z ojcem chłopaka na luksusowym jachcie. Jak się pewnie domyślacie, sielankowe życie to tylko pozory. Z każdym kolejnym odcinkiem przyglądamy się takim kwestiom jak toksyczna miłość, przemoc w rodzinie, nadużywanie środków odurzających, dostęp do broni i fala imigrantów. To również rozważania na temat rodzicielstwa. Gdzie leży granica między bezczynnością a bezsilnością?

Szukając polecanych seriali Netflixa, na pewno natkniecie się na kilka animacji dla dorosłych, które w ostatnim czasie robią furorę. „Big Mouth” jest bezpruderyjną historią dojrzewania, dla której tabu nie istnieje. Seria opowiada o grupce młodych ludzi, których hormony właśnie zaczynają buzować. Bohaterowie przechodzą problemy z rodzicami, pierwsze miłości, trudności w szkole i kryzysy tożsamościowe. Dominującymi tematami są tu cielesność i seksualność.

Nick Birch martwi się, że na jego ciele (poza głową) nie ma jeszcze ani jednego włoska. Natomiast Andrew Glouberman obawia się, że jak na swój wiek, ma tych włosów zbyt wiele. Podobne rozterki mają też bohaterki animacji, które przejmują się rozmiarem zbyt małego czy dużego biustu. W efekcie wszyscy zaczynający dojrzewać nastolatkowie czują się niepewnie. Pomóc im przejść przez ten trudny okres starają się hormonalne potwory. „Big Mouth” to serial odważny, bardzo otwarty nie tylko na rozmowy o seksie i masturbacji, ale również problemy psychiczne. W serii usłyszymy głosy takich gwiazd jak Nick Kroll („Nie martw się, kochanie”, „Ostateczna operacja”), Maya Rudolph („Para na życie”, „Dobre miejsce”, „Duże dzieci”) czy Jordan Peele („To my”, „Uciekaj!”). Jeśli lubicie podobne produkcje, polecamy wam seriale dla dorosłych, które zebraliśmy w naszym zestawieniu.

Ten nietuzinkowy horror w odcinkach zasługuje, by znaleźć się wśród polecanych seriali Netflixa. „Nawiedzony dom na wzgórzu” to nie tylko historia z dreszczykiem, ale również interesujący obraz rodziny, która mierzy się z zarówno zwykłymi, jak i niezwykłymi problemami. Crainowie to barwni i bohaterowie, którym nie brakuje temperamentu. Steven, Shirley, Theodore, Lukę i Nell wyprowadziła się z tajemniczego domu po zagadkowej śmierci matki. Choć od traumatycznych wydarzeń minęło wiele lat, nie mogą uciec od przeszłości.

Piątka rodzeństwa na różny sposób poradziła sobie ze śmiercią matki. Steven sporo zarobił, opisując swoje dzieciństwo w książce i został specem od zjawisk paranormalnych. Prywatnie jednak nie potrafi się dogadać z żoną. Shirley razem z mężem założyła zakład pogrzebowy i jest matką dwójki dzieci. Theodore otworzyła gabinet psychologii dziecięcej. Sama nadal jest nieco wycofana i samotna. W dodatku nigdy nie zdejmuje rękawiczek.

Zostają jeszcze najmłodsze bliźniaki. Luke był zamknięty już jako dziecko. Z wiekiem ten stan tylko się pogłębił. Nie udało mu się stworzyć stałej relacji i popadł w uzależnienie od narkotyków. Co jakiś czas rodzeństwo finansuje mu odwyk. Największym lekkoduchem wydaje się Nell. Dziewczyna jednak sporo przeszła i cały czas jest na farmakoterapii. Samotność jest dla niej jedną z najgorszych rzeczy na świecie.

„Nawiedzony dom na wzgórzu” to nie tylko udany horror, ale serial z dobrym, obyczajowym zacięciem. Zarówno wątki grozy, jak i te dramatyczne sprawiają, że całość śledzimy z wypiekami na twarzy. W produkcji wystąpili Carla Gugino („Sin City – Miasto grzechu”), Michiel Huisman („Wiek Adeline”, „Gra o tron”), Elizabeth Reaser („Zmierzch”) i Oliver Jackson-Cohen („Stosunki międzymiastowe”, „Mężczyzna w pomarańczowej koszuli”). Jeśli lubicie historie o nadprzyrodzonych zjawiskach, polecamy wam seriale o duchach.

W gronie polecanych seriali Netflixa pojawia się coraz więcej animacji dla dorosłych. „Miłość, śmierć i roboty” to seria niezwiązanych ze sobą historii współtworzonych przez takich tuzów jak David Fincher („Siedem”, „Fight Club”) i Tim Miller („Deadpool”, „Terminator: Mroczne przeznaczenie”). Widzowie dostają najróżniejsze techniki: od ręcznie rysowanych animacji po te w pełni zrobionych za pomocą CGI.

Opowieści z serii „Miłość, śmierć i roboty” to także mieszanka gatunkowa. Znajdziemy mocno cyberpunkowe i steampunkowe historie, ale również komedie w konwencji science fiction. Przyglądamy się polowaniu na potwora, ekstremalnej sytuacji w życiu astronauty czy też robotom, które po upadku ludzkości, spacerują po postapokaliptycznym mieście i badają ślady po wymarłej cywilizacji.

Rozmawiając o polecanych serialach Netflixa, nie można nie wspomnieć o odcinkowym spin-offie „Rodziny Addamsów” autorstwa Tima Burtona. „Wednesday” szybko okazał się hitem, a Jenna Ortega jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd. Nic dziwnego. Ze względu na zamiłowanie Burtona do gotyckiej estetyki („Edward Nożycoręki”) już od dawna uważano, że reżyser powinien zająć się historią o mrocznej i dziwnej rodzinie.

Nie jest łatwo socjalizować się, należąc do Addamsów. Wie coś o tym Wednesday (Jenna Ortega), która zostaje wydalona ze szkoły po tym, jak mści się na oprawcach swojego brata, wrzucając piranie do basenu. I tak dziewczyna zaczyna edukację w Nevermore – placówce, w której uczyli się jej rodzice. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest morderstwo, do którego dochodzi w lesie.

„Wednesday” ma wiele cech teen dramy, które zostały pokazane w dziwnych realiach uniwersum „Rodziny Addamsów”. W nowej szkole bohaterki także są wredne dziewczyny i nadęci sportowcy, tyle że kryją się pod postacią syren i wilkołaków. To wszystko idealnie gra ze osobliwą energią twórczości Tima Burtona. Prawdziwą perłą produkcji jest Jenna Ortega, która błyszczy na ekranie.

To kolejny nasz polecany serial Netflixa, który mógł niestety mógł zostać niezauważony przez polskich widzów. Biorąc pod uwagę fakt, że producentem „Tabu” jest Ridley Scott („Obcy – 8. pasażer Nostromo”, „Gladiator”, „Łowca androidów”), a główną rolę gra Tom Hardy („Peaky Blinders”, „Wojownik”, „Bronson”), jest to trochę zaskakujące. Jednak po obejrzeniu tego tytułu użytkownicy czerwonego serwisu VOD są zgodni – było warto.

Uznany za zmarłego James Keziah Delaney (Tom Hardy) niespodziewanie wraca do Londynu i bierze udział w pogrzebie ojca. Przebywający do tej pory w Afryce mężczyzna planuje odzyskać spuściznę po starszym Delaneyu, co nie podoba się wpływowym ludziom. Nie podoba im się też sam James – bezwzględny cham, który nie pyta nikogo o zdanie i nie stroni od alkoholu. Utrzymuje też dość niejasną relację z własną siostrą, która wydaje się odwzajemniać jego obsesję. Wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę planuje Delaney?

W produkcji zobaczymy takie gwiazdy jak Jessie Buckley („Może pora z tym skończyć”. „Córka”, „Pod ciemnymi gwiazdami”), Jonathan Pryce („Dwóch papieży”, „Człowiek, który zabił Don Kichota”), Tom Hollander („Czas na miłość”, „Piraci z Karaibów: Na krańcu świata”) i Stephen Graham („Zakazane imperium”, „Irlandczyk”). Ważnym bohaterem jest też Londyn z początku XIX wieku – miasto pachnące ksenofobią, pełne parszywych typów, pracownic seksualnych i rzezimieszków.

W naszym zestawieniu polecanych seriali Netflixa znajduje się także seria, o której w Polsce było bardzo głośno. Widzowie nie mogli się doczekać najnowszej adaptacji opowieści Andrzeja Sapkowskiego. Choć odcinkowa historia Geralta (Henry Cavill), wiedźmina, czyli zmutowanego łowcy potworów, zdaniem krytyków leży daleko od ideału, to mnóstwo widzów ją pokochało. Na pochwałę z pewnością zasługują dynamiczne sceny walki i umiejętne wykorzystanie efektów komputerowych.

Mocną stroną serii jest nie tylko rola Henry’ego Cavilla, ale również fantastyczna kreacja Joey’a Bateya, serialowego Jaskra. W produkcji zagrali także m.in. Adam Levy (Myszowór), Manna Buring (Tissaia de Vries) oraz Anya Chalotra (Yennefer). W pierwszym sezonie zobaczycie też Macieja Musiała. Jeśli szukacie innych produkcji z mocnymi ocenami, polecamy wam nasze TOP 10 seriali Netflixa.

Do polecanych seriali Netflixa zaliczyliśmy jedną z najciekawszych serii opartych na faktach. Jeśli podobał wam się „Mindhunter” lub „Jak nas widzą”, to pokochacie „Niewiarygodne”. To opowieść o kobietach walczących o swoje prawa i godność w świecie, w którym zagrażają im przestępcy, a system bagatelizuje ich problemy. Tytuł produkcji nie jest przypadkowy, ponieważ oglądając ten serial w głowie jak echo wraca jedna myś: to nie może być prawda.

Materiałem, który posłużył za inspirację do powstania „Niewiarygodne”, jest artykuł wyróżniony Nagrodą Pulitzera. To historia Marie Adler (Kaitylyn Dever), młodej kobiety, która pewnej nocy zostaje zgwałcona we własnym mieszkaniu. W mglistych, traumatycznych wspomnieniach dziewczyna widzi czarną kominiarkę, jasne oczy napastnika oraz to, że związał ją, a po wszystkim zrobił jej zdjęcie. Marie o wszystkim opowiada przyjaciołom i składa zawiadomienie na policji.

Choć wydaje nam się, że to moment, w którym śledczy powinni rozpocząć poszukiwania podejrzanego, zaczynają dziać się rzeczy, przez które łapiemy się za głowę. Grad szczegółowych pytań sprawia, że Marie najpierw gubi się w zeznaniach, a następnie je odwołuje. W oczach lokalnej społeczności ofiara staje się szukającą rozgłosu mitomanką. Niewiarygodne, prawda? Do akcji wkraczają dwie detektyw: Grace Rasmussen i Karen Duvall. Pierwsza z nich to prawdziwa killerka, która nie uznaje kompromisów i nie uważa, że powinna być przyjemna i sympatyczna. Druga to spokojna matka dwóch córek, która stara się odnaleźć w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Kobiety postanawiają odkryć, co wydarzyło się naprawdę. Aktorski duet Toni Collette („Dziedzictwo. Hereditary”, „Szósty zmysł”, „Może pora z tym skończyć”) i Merritt Wever („Siostra Jackie”, „Godless”, „HIstoria małżeńska”) to prawdziwa perełka.

Na liście polecanych seriali Netflixa nie mogło zabraknąć produkcji o seryjnym mordercy. Choć true crime już od kilku lat cieszą się dużą popularnością, to nadal powstają serie, które zaskakują i wyróżniają się na tle pozostałych. Tak jest z odcinkową historią o Jeffreyu Drahmerze, którego świetnie zagrał Evan Peters. Tytułowy bohater to jeden z najsłynniejszych amerykańskich przestępców, który zabił i zgwałcił 17 młodych mężczyzn i chłopców. Oprócz tego był nekrofilem i kanibalem, który przez kilkanaście lat popełniał przerażające zbrodnie.

Twórcy postanowili przedstawić różne momenty z życia Drahmera, nie dbając o chronologię. Jego niespokojne dzieciństwo przeplata się z obrazem dorosłego już, chłodnego, zarówno przeciętnego, jak i upiornego mężczyzny. Postać przypomina nieco Normana Batesa – z choć pozostaje przerażająco niewzruszona, czujemy, że gdzieś wewnątrz coś się w niej gotuje. Seria zwraca też uwagę na ofiary, ich bliskich, a także zaniedbania służb, przez które Drahmer nie został zatrzymany przez długie lata.

Jeśli szukacie innych polecanych seriali Netflixa, poniżej prezentujemy kilka dodatkowych tytułów. Na pewno znajdziecie tu coś, co się wam spodoba.