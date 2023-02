Seriale o podróżach w czasie: 15 propozycji o wędrówkach w czasoprzestrzeni

Poniższy ranking posiada produkcje, które są zdobywcami nagród w ramach: Saturnów, BAFTA TV, Hugo, Satelity czy IFTA. Zebrane seriale o podróżach w czasie mają nawet od 8 gwiazdek w górę według użytkowników Filmwebu.

„Dark” to niemiecka propozycja serialu o podróżach w czasie. Produkcja zdobyła nominacje do nagród w ramach: Złotych Szpul, EnergaCameraimage oraz Filmwebu, na którym posiada 8,2 gwiazdek na 10.

Akcja serialu toczy się w fikcyjnym mieście Windem, położonym w Niemczech. W 2019 roku 49-letni Michael Kahnwald popełnia samobójstwo. Mężczyzna zostawił list pożegnalny, który ukrywa przed wszystkimi jego matka. Parę miesięcy po tym wydarzeniu, grupa nastolatków postanawia wybrać się na wyprawę do jaskini, podczas której znika jeden z nich, Mikkel Nielsen. Rozpoczynają się poszukiwania zaginionego chłopaka. Okazuje się, że jaskinia ma w sobie portal czasoprzestrzenny, który przenosi ludzi 33 lata w przeszłość lub w przyszłość.

„Doktor Who” to druga w rankingu propozycja serialu o podróżach w czasie. Produkcja swoją premierę miała w 1963 roku i powróciła na antenę w odświeżonej historii w 2005 roku. Starsza odsłona otrzymała dwie nominacje do nagrody BAFTA za najlepszy program dla dzieci, natomiast współczesna wersja zdobyła nagrody w ramach: Saturnów, BAFTA TV, Hugo i Two Cents TV. Obie produkcje otrzymały notę w wysokości około 8,0 na 10 na Filmwebie.

Władca Czasu, zwany również Doktorem, podróżuje w czasie i przestrzeni. Zwiedza świat w swoim statku kosmicznym, który przypomina wyglądem niebieską policyjną budkę. W podróżach towarzyszy mu wiele stworzeń oraz ludzi. Podczas swoich wypraw mężczyzna ma do czynienia z wszelkimi wrogami, pomaga napotkanym potrzebującym oraz ratuje cywilizacje.

Kolejną propozycją w rankingu jest „Outlander”, który zdobył nagrody w ramach: IFTA, Satelity, People’s Choice oraz Saturnów. Produkcja zdobyła na Filmwebie 8,0 gwiazdek na 10.

Claire Randall jest byłą pielęgniarką, która podczas II wojny światowej pomagała potrzebującym. Pewnego dnia kobieta przenosi się w niewyjaśnionych okolicznościach do 1743 roku. Wchodzi w sam środek konfliktu szkocko-angielskiego. Bohaterka w latach 40. XX wieku jest żoną Franka Randalla, z którym musiała się rozdzielić przez panującą wcześniej wojnę. W latach 40. XVIII wieku Claire poznaje Jamiego Frasera, który nie raz obroni ją przed niebezpieczeństwem.

„Życie na Marsie” to następna propozycja, która na Filmwebie posiada notę 7,9 na 10. Produkcja zdobyła 2 nagrody Międzynarodowego Emmy za najlepszy serial dramatyczny.

Sam Tyler to detektyw nowojorskiej policji. Pewnego dnia mężczyzna zostaje potrącony przez samochód i w niewyjaśniony sposób przenosi się do 1973 roku. Bohater zaczyna pracować w wydziale zabójstw, przy okazji próbując rozwikłać zagadkę, która dotyczy tego, czy rzeczywiście przeniósł się o 33 lata wstecz, czy zapadł w śpiączkę, a świat, który go otacza, jest wytworem jego wyobraźni.

Kolejną propozycją serialu science-fiction jest „22.11.63.” z notą na Filmwebie 7,7 na 10. Tytuł jest zdobywcą nagrody Saturna za najlepszą prezentację telewizyjną. W rolę głównego bohatera wcielił się zdobywca Złotego Globu, James Franco, znany z „Oszustów” czy „Dlaczego on?”.

Jake Epping jest nauczycielem angielskiego. Pewnego dnia dowiaduje się od swojego chorego na raka przyjaciela Ala Templetona, że w jego barze jest tunel. Dzięki niemu można cofnąć się w czasie aż do 1960 roku. Umierający mężczyzna prosi bohatera, by ten dokończył za niego to, co sam zaczął i przekazuje mu zasady podróży w czasie. Jake postanawia spełnić prośbę Ala i dokończyć jego misję.

Serial jest adaptacją powieści Stephena Kinga – „Dallas ‘63”.

„Zagubiony w czasie” to propozycja z 1989 roku, która na Filmwebie posiada notę 7,4 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów.

Serial opowiada o doktorze Samie Becketcie, który chce udowodnić, że każdy może podróżować w czasie. Mężczyzna pracuje w projekcie Quantum Leap i wraz z grupą naukowców stara się pokazać, że jest to możliwe. Pewnego razu bohater przez przypadek zostaje rzucony w przeszłość i znika. Podróżując przez przeróżne epoki, wciela się w przypadkowe osoby. Wsparciem Sama podczas wyprawy jest jego pomocnik, admirał Albert „Al.” Calavicci.

„Poza czasem” to serial, który dostał 6 nominacji do nagród w ramach: Teen Choice, People’s Choice, Saturnów oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Produkcja na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdek na 10.

Garcia Flynn to przestępca, który kradnie wehikuł czasu. Mężczyzna chce zmienić przeszłość, w wyniku czego dochodzi do upadku Stanów Zjednoczonych. Bohatera poszukuje profesor historii Lucy Preston, naukowiec Rufus Carlin oraz żołnierz Wyatt Logan. Grupa podróżuje prototypem, by zapobiec katastrofie.

Kolejną propozycją serialu o podróżach w czasie jest „Prawdziwe powołanie”, która na Filmwebie ma notę 7,2 na 10. Produkcja posiada 3 nominacje do nagród Saturny i Teen Choice.

Tru Davies jest absolwentką uniwersytetu. Kobieta od zawsze chciała pracować w szkole medycznej. Bohaterka po ukończeniu studiów dowiaduje się, że jej wymarzona szkoła przestaje działać. Tru postanawia zatrudnić się w miejskiej kostnicy na nocną zmianę. Na miejscu podczas pracy kobieta zauważa, że potrafi słyszeć głosy zwłok oraz przenosić się w czasie. Kobieta postanawia dzięki swoim zdolnościom pomóc innym i uratować im życie.

„12 Małp” to następna propozycja w rankingu z notą na Filmwebie 7,0 na 10. Produkcja została wyróżniona nagrodą Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych za najlepsze zdjęcia do serialu w telewizji komercyjnej dla Borisa Mojsovskiego.

James Cole odbywa podróż w przeszłość, z 2043 roku. Mężczyzna przenosi się do obecnego świata, by zlokalizować źródło śmiertelnej zarazy, która zabiła prawie całą ludzkość. Bohater chce ją zniszczyć i doprowadzić, by na Ziemi było bezpiecznie.

Serial jest adaptacją filmów „12 Małp” z 1995 roku autorstwa Terry’ego Gilliama oraz filmu „Filar” z 1965 roku, którego autorem jest Chris Marker.

Przedostatnią propozycją w zestawieniu jest „Legends of Tomorrow”, który zdobył 10 nominacji do nagród: People’s Choice, Saturnów, Teen Choice i Critics Choice Super Awards. Serial jest spin-offem produkcji „Arrow” oraz „Flash”, a na Filmwebie posiada notę 6,7 na 10.

Rip Hunter próbuje zmienić bieg wydarzeń. Mężczyzna organizuje grupę bohaterów o różnych charakterach, którzy tworzą drużynę. Przenoszą się do różnych epok i historycznych okresów. Ich codziennością jest walka z różnymi złoczyńcami oraz zagrożeniem, które niszczy planetę oraz czas.

„Jak się robi historię” to ostatnia propozycja w rankingu, która na Filmwebie posiada 5,7 gwiazdek na 10.

Serial opowiada o trójce przyjaciół, którzy starają się pogodzić podróżowanie w czasie z codziennymi problemami. Dan jest zarządcą obiektu w college’u. Odkrył, że może przenosić się w czasie nawet do XVIII wieku. W tamtych czasach poznał kobietę, Deborah Revere, w której się zakochał. W latach, w których żyje obecnie mężcyzna ma poczucie, że nikt go nie rozumie oraz nikt nie bierze go na poważnie. Jego wybranką jest córka Paula Revere’a, który rozpoczął bitwę o niepodległość. Pojawienie się Dana w życiu kobiety sprawia, że Paul zmienia swoje plany, co przyczynia się do zmiany biegu historii USA. Bohater prosi o pomoc zaprzyjaźnionego na swojej uczelni nauczyciela historii, Chrisa. Mężczyźni będą próbowali naprawić wpadkę Dana.

