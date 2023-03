Seriale amerykańskie: Lata 90., czyli serie uwielbiane przez milenialsów

Choć od premiery, niektórych z nich minęło już ponad trzydzieści lat, to te seriale amerykańskie lat 90. nadal wywołują wielkie emocje wśród widzów. Wiele z nich na dobre przeniknęło do popkultury. Być może część z was nadal ma gdzieś na dnie szafy koszulki i torby z nadrukiem „I know who killed Laura Palmer”. Najlepsze jest to, że takie serie jak m.in. „Przyjaciele”, „Ostry dyżur” czy „Z Archiwum X” możecie dzisiaj znaleźć na platformach streamingowych.

Produkcja Davida Lyncha należy do seriali amerykańskich lat 90., które na dobre zapisały się w historii telewizji i przeniknęły do popkultury. Reżyser stworzył serię, która zdecydowanie wyprzedzała swoje czasy. Już w trakcie emisji widzowie czuli, że „Miasteczko Twin Peaks” stanie się tytułem kultowym. I mieli rację. Na pierwszy rzut oka miejscowość położona w malowniczej okolicy to esencja amerykańskości. W lokalnym barze podają przepyszne placki z wiśniami, a kawa jest zawsze gorąca i „cholernie dobra”. Nic dziwnego, że co roku dociera tu mnóstwo turystów, którzy mogą podziwiać ośnieżone szczyty, potężny las i wodospad. Wszystko się zmienia, gdy pewnego dnia na brzegu jeziora Black Lake znalezione zostaje ciało Laury Palmer, miss liceum, wybitnej uczennicy. Śledztwo rozpoczyna agent federalny Dale Cooper (Kyle MacLachlan), który odkrywa, że ofiara, która uchodziła za przykładną dziewczynę, prowadziła podwójne, potrójne, a może nawet poczwórne życie. Na jaw wychodzą mroczne sekrety, a w historii nie brakuje seksu, narkotyków i morderstw. Okazuje się, że Twin Peaks nie jest sielskim miasteczkiem. Kto zabił Laurę Palmer?

Sitcomy były prawdziwą siłą seriali amerykańskich lat 90., o czym świadczy choćby fenomen „Przyjaciół”. Jednak zanim w telewizji pojawiła się seria o Rachel, Monice, Phoebe, Joeyu, Chandlerze i Rossie, widzów porwały „Kroniki Seinfelda”. Choć w Polsce produkcja nie osiągnęła tak dużej popularności, w Stanach Zjednoczonych stała się wzorem dla kolejnych sitcomów. Gwiazdą serialu jest Jerry Seinfeld – komik mieszkający na Manhatannie, komentujący otaczającą go rzeczywistość Ameryki przełomu lat 80. i 90. Wokół siebie ma sporo barwnych postaci: byłą partnerkę Elaine (Julia Louis-Dreyfus), przyjaciela George’a (Jason Alexander) oraz dziwacznego Cosmo Kramera (Michael Richards).

Serial jest dostępny na Netfliksie

To absolutny killer wśród seriali amerykańskich lat 90. Legenda głosi, że jest ktoś, kto nie obejrzał „Przyjaciół” (trudno w to uwierzyć), ale absolutnie każdy kojarzy piosenkę „I’ll be there for you” ze wstępniaka produkcji. Grupa sześciu przyjaciół z Nowego Jorku, którzy poza mieszkaniem spędzają czas w kawiarni Central Perk, poprawia humor w nawet najpaskudniejszy dzień. W rolach głównych wystąpili Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Marr LeBlanc, David Schwimmer oraz Matthew Perry. Razem z bohaterami przeżywamy ich zauroczenia, romanse, bolesne rozstania i komiczne wpadki. Warto przypomnieć, że w serii gościnnie pojawiły się też takie gwiazdy jak George Clooney, Gary Oldman, Bruce Willis, Julia Roberts, Winona Ryder, Sean Penn czy Brad Pitt.

Serial jest dostępny na HBO Max

Poza sitcomami wśród seriali amerykańskich lat 90. furorę robiły również produkcje z dreszczykiem i tajemniczą atmosferą. Twórcy słusznie zauważyli, że zjawiska nadprzyrodzone oraz temat UFO zaczął coraz bardziej interesować przeciętnego widza. „Z Archiwum X” okazał się strzałem w dziesiątkę. Młoda agentka Dana Scully z Akademii FBI w Quantico zostaje przydzielona do Archiwum X. Specjalny wydział zajmuje się zjawiskami, które trudno wyjaśnić w racjonalny sposób. Tak rozpoczyna się jej współpraca z ponurym Foxem Mulderem. Partner jest przekonany, że istoty pozaziemskie istnieją, a odnalezienie ich to jedynie kwestia czasu. Agent ma też osobiste powody, by angażować się w śledztwa. Jego siostra została rzekomo uprowadzona przez kosmitów. Choć Scullu początkowo podchodzi do teorii Muldera ze sporym dystansem, z czasem sama zaczyna dostrzegać rzeczy niewytłumaczalne. Nie tylko interesująca tematyka, ale także świetny duet Davida Duchovny’ego i Gillian Anderson sprawiły, że „Z Archiwum X” podbił serca widzów. Efekt? Pięć Złotych Globów i szesnaście wyróżnień Emmy. Jeśli was również interesują pozaziemskie tajemnice, polecamy wam nasze zestawienie seriali o kosmitach.

Serial jest dostępny na Disney+

Wiele seriali amerykańskich lat 90. okazało się przełomowych. Twórcy wyraźnie nabierali coraz więcej odwagi, by wychodzić naprzeciw zmianom społecznym i pisać odważniejsze scenariusze. Do takich serii z pewnością musimy zaliczyć „Seks w wielkim mieście”. Historia o czterech przyjaciółkach z Nowego Jorku wywołała prawdziwą euforię. Agentka PR Samantha, prawniczka Miranda, znawczyni sztuki Charlotte i felietonistka Carrie to niezależne, pewne siebie i świadome własnej wartości kobiety, które nie boją się rozmawiać o miłosnych i łóżkowych perypetiach. Bohaterki nie tylko wiedzą, że są atrakcyjne, ale także potrafią z tego korzystać. Choć każda z nich ma inny temperament, to wspaniale się uzupełniają i wspólnie przeżywają radości oraz smutki w nowojorskich lokalach. W gwiazdorskiej obsadzie: Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker oraz Kristin Davis.

Serial jest dostępny na HBO Max

Ta animacja dla dorosłych to kolejny dowód na to, że twórcy seriali amerykańskich lat 90. poszli o krok dalej i zerwali z autocenzurą. „Głowa rodziny” to seria o Griffinach, która do dzisiaj szokuje brakiem poprawności politycznej. Osoby odpowiedzialne za produkcję doczekały się kilku pozwów za swoje śmiałe scenariusze. Peter Griffin jest przedstawicielem klasy średniej, który często wpada na zwariowane pomysły. Te natomiast wyprowadzają z równowagi jego żonę, Louis, która stara się wprowadzić w domu odrobinę normalności. Małżeństwo wychowuje trójkę nieco dziwnych dzieci: 16-letnią Meg, 13-letniego Chrisa oraz niemowlaka Stewie’ego, który jest najmądrzejszym członkiem rodziny. Wraz z Griffinami mieszka pozujący na inteligenta, gadający pies Brian. Widzowie w każdym odcinku dostają mnóstwo ostrych dowcipów i gagów, a twórcy nie boją się kpić z amerykańskiej kultury, gwiazd, polityków… Nie oszczędzają nikogo. Mimo kontrowersji serial zdobył dziewięć nagród Emmy.

Serial jest dostępny na Disney+

Skoro już jesteśmy przy animacjach dla dorosłych, na liście seriali amerykańskich lat 90. znalazła się także opowieść o czwórce przyjaciół z trzeciej klasy: Stanie, Kyle’u, Carmanie i Kennedym. W „Miasteczku South Park” niestworzone wydarzenia dzieją się na porządku dziennym. Wizyty UFO, spotkania z diabłem czy Bogiem nikogo nie dziwią… Choć bohaterami są dzieci, to serial podejmuje poważne tematy, ale rzuca na nie satyryczne spojrzenie. Animacja doczekała się pięciu nagród Emmy. Niech was nie zwiedzie kolorowa i rysunkowa otoczka - to produkcja zdecydowanie dla widzów dojrzałych. Natomiast jeśli lubicie takie tytuły, polecamy wam nasze zestawienie seriali dla dorosłych.

Fani seriali amerykańskich lat 90. mieli okazję zobaczyć w akcji młodego George’a Clooneya, który razem z pozostałymi, oddanymi lekarzami ratuje ludzkie życia w szpitalu miejskim County General. Medycy rzucają się w wir pracy, dostarczając widzom wielu wzruszeń oraz zaskakujących i radosnych zwrotów akcji. Gdy bohaterowie „Ostrego dyżuru” wreszcie mogą na chwilę zdjąć lekarskie kitle, muszą mierzyć się z prywatnymi problemami, co sprawia, że seria jeszcze bardziej angażuje. Wśród gwiazd zobaczymy nie tylko Clooneya, ale również Noah Wyle'a, Anthony’ego Edwardsa, Juliannę Margulies, Maurę Tierney i Williama H. Macy’ego.

Serial jest dostępny na HBO Max

Wśród znanych seriali amerykańskich lat 90., które podbiły serca polskich widzów, bardzo wysoko znajduje się „Beverly Hills 90210”. Produkcja o perypetiach młodzieży stała się jedną z najsłynniejszych serii dla nastolatków z tego okresu. Akcja rozpoczyna się od przeprowadzki rodziny Walshów do Beverly Hills. Pochodzące z Minnesoty bliźniaki, Brenda i Brandon muszą odnaleźć się wśród rozpieszczonych rówieśników. „Beverly Hills 90210” pokazuje typową amerykańską młodzież z bogatego domu. Bohaterowie żyjący na wybrzeżu mają dostęp do drogich i szybkich samochodów, ale również narkotyków i alkoholu, co w przypadku niektórych staje się poważnym problemem. Widzowie śledzą romanse nastolatków, ich pierwsze poważne decyzje, miłości oraz intrygi. W obsadzie znaleźli się m.in. Luke Perry („Riverdale”, „Buffy – postrach wampirów), Shannen Doherty („Czarodziejki”, „Śmiertelne zauroczenie”), Jason Priestley („Śledczy do pary”, „Worek kości”) oraz Jennie Garth („Siostrzyczki”, „Przerwany romans”).

Jak wspominaliśmy przy okazji „Z Archiwum X”, seriale amerykańskie lat 90. mocno inspirują się teoriami na temat rządowych spisków oraz UFO. Nie inaczej jest z „Roswell: W kręgu tajemnic”. Tak jest – mówimy o leżącym w Nowym Meksyku mieście, w którym w 1947 roku rzekomo miało dojść do rozbicia się statku kosmicznego obcej cywilizacji. Ludzie mówili o unoszących się światłach, obiekcie o kształcie spodka i pozaziemskich materiałach. Ostatecznie amerykańskie wojsko poinformowało, że doszło do incydentu z udziałem balona meteorologicznego. Ta seria jednak przedstawia inną historię.

„Roswell: W kręgu tajemnic” to seria opowiadająca o Maksie, jego siostrze Isabel oraz najlepszym przyjacielu Michaelu. Rodzeństwo zostało adoptowane przez parę małżonków, natomiast ostatni z tej trójki trafia pod opiekę pewnego pijaka. Początkowo nikt nie wie, że nie są to zwykłe dzieci, ale ocaleńcy z katastrofy niezidentyfikowanego obiektu latającego. Bohaterowie wyrastają na pozornie normalnych nastolatków i ukrywają swoje nadprzyrodzone zdolności przed światem. Jednak podczas pewnego wypadku, niektórzy odkrywają ich sekret. W serii zagrali Jason Behr, Shiri Appleby, Katherine Heigl, Brendan Fehr oraz Colin Hanks.

W zestawieniu seriali amerykańskich lat 90. coś dla siebie znajdą również fani opowieści o mafii. „Rodzina Soprano” do dzisiaj pozostaje jednym z najwyżej ocenianych produkcji gangsterskich. Tony Soprano (James Gandolfini) zaczyna miewać ataki paniki. Mężczyzna nie rozumie, skąd wzięły się jego problemy, ale wie, że nie może sobie pozwolić na chwile słabości. W końcu Tony to nie tylko mąż i ojciec dwójki dzieci, ale również ważny członek mafii z New Jersey. Wreszcie podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii u psychiatry. Sprawa jest bardzo delikatna, a terapeutka nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, czym zajmuje się jej klient. Produkcja została wyróżniona pięcioma Złotymi Globami. Jeśli lubicie podobne historie, polecamy wam naszą listę seriali o gangsterach.

Serial jest dostępny na HBO Max

Kolejnym hitem wśród seriali amerykańskich lat 90., który otworzył początkującemu aktorowi furtkę do wielkiej kariery, jest „Bajer z Bel-Air”. Natomiast tym młodym gwiazdorem jest Will Smith. Nasz główny bohater, Will jest pochodzącym z zachodniej Filadelfii nastolatkiem, który przeprowadza się do rodziny mieszkającej w Kalifornii. I tak trafia do Bel-Air, gdzie jego bogaci krewni wiodą życie na poziomie. Zadaniem bliskich jest wybić Willowi wszelkie głupoty i wychować go zgodnie z tradycyjnymi wartościami. Styl bycia chłopaka szybko zaczyna doprowadzać do spięć między domownikami i zabawnych wpadek.

Serial jest dostępny na HBO Max

Do udanych seriali amerykańskich lat 90. musimy zaliczyć pierwszą całogodzinną serię odcinkową HBO, opowiadającą o stanowym więzieniu o zaostrzonym rygorze w Emerald City. Akcja serialu „Więzienie Oz” rozgrywa się na specjalnym oddziale eksperymentalnym zakładu karnego. Zostajemy również wprowadzeni do izolatek oraz cel śmierci, znajdujących się na terenie budynku. Każdy nowy więzień musi ostrożnie dobierać przyjaciół ze względu na ostre podziały. W więzieniu nie brakuje Irlandczyków, Muzułmanów, Latynosów czy Włochów, którzy dbają i chronią członków swojej społeczności, a także walczą o wpływy. Produkcja przedstawia nam historie zarówno osadzonych, jak i pracowników zakładu. Widzowie przyglądają się losom m.in. Vernona Schillingera (w tej roli J. K. Simmons znany z takich hitów jak „Whiplash” oraz „Odpowiednik”), gubernatora Jamesa Devlina (Željko Ivanek), Chrisa Kellera (Christopher Meloni) i Ryana O’Reily’ego (Dean Winters).

Serial jest dostępny na HBO Max

Choć milenialni lata nastoletnie mają już za sobą, rozmawiając o serialach amerykańskich lat 90., często nie mogą pohamować ekscytacji. Szczególnie gdy wspominają „Czarodziejki”. Historia trzech bohaterek należała do ścisłej czołówki ulubionych serii młodzieży. Pewnego dnia Phoebe, Piper oraz Prue odkrywają, że mają nadprzyrodzone moce. Okazuje się, że mieszkające w San Francisco siostry należą do pokolenia czarownic. Dziewczyny stają przed poważnym wyzwaniem, jakim jest walka z demonami, czarnoksiężnikami i potworami z innych wymiarów. Jakby tego było mało, Piper, Prue i Phoebe nie mają też łatwości w rozwiązywaniu codziennych problemów. W końcu to nie takie proste – związać się z czarownicą.

Nasze zestawienie seriali amerykańskich lat 90. zamyka historia młodego lekarza, Joela Fleischmana (Bob Morrow), który przeprowadza się do małego miasteczka Cicely na Alasce. Doktor, który odpracowuje studia medyczne, szybko się przekonuje, że niełatwo jest przyzwyczaić się do życia w miejscowości zamieszkanej przez zaledwie 839 osób. Medyk musiał w rodzinnym mieście zostawić narzeczoną. Oprócz tego nie ukrywa, że nie znosi takich „dziur” jak Cicely. Z czasem Joel odkrywa, że w miasteczku żyje sporo nietuzinkowych osobowości: pilot samolotu Maggie O’Connell (Janine Turner), didżej lokalnej stacji radiowej Chris (John Corbett), były członek NASA Maurice (Barry Corbin), właściciele jedynej knajpy w mieście, Holling i Shelly czy też Ed Chigliak, pasjonat filmów i przyszły szaman. Być może codzienność na Alasce nie będzie tak nudna?

Jeśli uwielbiacie seriale amerykańskie lat 90. i chcielibyście odbyć małą podróż sentymentalną, poniżej prezentujemy więcej tytułów, które z pewnością obudzą w was miłe wspomnienia.