Będą nowe odcinki serialu "Ranczo"? To pytanie od dłuższego czasu nie schodzi z ust fanów hitowego serialu Telewizji Polskiej. Uwielbiane przez widzów przygody mieszkańców miejscowości Wilkowyje zakończyły się na 10. sezonie. Od momentu emisji ostatniego odcinka "Rancza", wszyscy zastanawiają, czy będzie kontynuacja. Emocje wokół ewentualnego powrotu produkcji podgrzewa fakt, że obecnie powstaje film fabularny na podstawie "Rancza". Teraz oliwy do ognia dolała również Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, która nie ukrywa, że chętnie wróciłaby do pracy na planie zdjęciowym.

Reklama

Zobacz też: "Ranczo" wraca na antenę?! Posłuchajcie, co mówi nam serialowy Kusy! Ale wyznanie

Będzie nowy sezon serialu "Ranczo"?

Ilona Ostrowska skradła serca widzów serialu "Ranczo", wcielając się w postać Lucy Wilskiej. Aktorka zdradziła, że tęskni za ekipą serialu oraz pracą przy tej hitowej produkcji.

- Nie gramy "Rancza" ze trzy lata. Czy tęsknię? Tęsknię za ludźmi, bo się zżyliśmy i stworzyliśmy fajną, zwartą ekipę. Począwszy od scenariusza, a skończywszy na statystach, każdy na planie wiedział, co ma robić. Pewnie, że tęsknię - wyznała Ostrowska w rozmowie z "Super Expressem".

Czy to pewna sugestia, która oznacza, że jest szansa, by serial wrócił na antenę TVP? Ilona Ostrowska nie potwierdziła plotek, jednak zdradziła, że gdyby taka propozycja padła, zgodziłaby się ponownie zagrać Lucy.

- Gdyby chcieli robić kontynuację serialu, to myślę, że bym się zgodziła. Jeżeli scenariusz będzie fajny, a z pewnością byłby, to czemu nie - powiedziała tabloidowi.

Na razie Ilonę Ostrowską będziemy mogli oglądać w nowej serii programu "Agent-Gwiazdy". Pierwszy odcinek już w środę 21.02 o godzinie 21:30.

Polecamy: „Ostatnio bardzo się do siebie zbliżyli”. Co łączy Ilonę Ostrowską i Macieja Myszkowskiego?

Bohaterowie serialu "Ranczo" pobili serca widzów Telewizji Polskiej.

Facebook Ranczo TVP

Reklama

Ilona Ostrowska nie ukrywa, że chętnie wróciłaby na plan hitowego serialu.