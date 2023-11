Reklama

"Ranczo" wraca na antenę TVP? To pytanie już od wielu miesięcy zadają sobie chyba wszyscy fani kultowego serialu. Uwielbiana przez widzów produkcja zakończyła się na 10. sezonie i od tamtej chwili w mediach co kilka miesięcy pojawiają się plotki o wielkim powrocie "Rancza". Ostatnio atmosferę podgrzał sam producent serialu, który w jednym z wywiadów zdradził, że nie wyklucza kolejnej 11. serii. Co więcej, Maciej Strzembosz przyznał wówczas, że powstaje film fabularny na podstawie "Rancza"! O powrót serialu pytaliśmy też Lucy, czyli Ilonę Ostrowską. Jej odpowiedź była zaskakująca...

Podczas naszej wizyty na planie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spotkaliśmy Pawła Królikowskiego, który w serialu "Ranczo" wcielał się w postać Kusego. Zapytaliśmy aktora, czy jest szansa, że wkrótce zobaczymy kolejne odcinki wielkiego hitu! Co nam zdradził i jak wspomina pracę na planie serialu?

Koniecznie posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedział Paweł Królikowski!

Paweł Królikowski wspomina pracę na planie "Rancza".