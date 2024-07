Fani serialu "Klan" domagają się, aby serial nie zniknął z ramówki Telewizji Publicznej! Na Facebooku powstał nawet Komitet Obrony Klanu, który wystosował petycję do nowych władz TVP, aby zmieniły zdanie w sprawie serialu. Jak informuje Super Express, czytelnicy tabloidu również dołączyli do protestów KOK. Pomysł fanów Klanu spodobał się jednej z aktorek w nim występujących. Laura Łącz kibicuje internautom i wierzy, że telenowela jednak nie zniknie z anteny.

Wiem, że są gorące protesty, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że fani będą działać, już działają. Być może będzie to kontynuowane. Ale to nie zależy od aktorów- przyznała w rozmowie z SE. Będzie mi przykro, jeżeli serial się skończy. Wielokrotnie były takie plany, potem widzowie protestowali tak gorąco, że te plany się zmieniały. Mam dużo swoich poetyckich monodramów, z którymi jeżdżę po Polsce i odbywam spotkania z ludźmi w różnym wieku, młodzieżą i osobami dorosłymi, i wiem, jak wielu wiernych widzów ma ten serial. Nie można takich seriali jak "M jak miłość", "Klan" czy "Barwy szczęścia" oceniać z perspektywy warszawskich elit czy grupy ludzi o innych gustach czy preferencjach telewizyjnych.