Fani serialu "Seks w wielkim mieście" mają powody do radości. 17 lat po emisji finałowego odcinka serialu bohaterki kultowej produkcji powracają. Właśnie trwają prace nad kontynuacją kultowego hitu o kochających modę przyjaciółkach z Nowego Jorku. Dziesięcioodcinkowa produkcja HBO Max pojawi się na pod tytułem "And Just Like That…". Kogo zobaczymy w serialu? Kilka nazwisk to spore zaskoczenie. Ale to dzieci głównych bohaterek robią największą furorę wśród sympatyków sitcomu. Sprawdźcie, jak Lili, Rose i Brady wyglądają po latach. Są prawie dorośli?!

Jak dziś wyglądają dzieci głównych bohaterek "Seksu w wielkim mieście"?

Zapowiedź kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" pojawiła się w styczniu 2021 roku. Wtedy Sarah Jessica Parker, czyli serialowa Carrie Bradshaw, czyli Sarah Jessica Parker, pokazała na swoim Instagramie fragment "And Just Like That…". Oznacza to, że już niebawem fani kultowej serii po 17 latach przerwy będą mogli na nowo śledzić losy ekscentrycznych przyjaciółek z Nowego Jorku - Carrie Bradshaw, Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon) oraz Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis). Ku rozżaleniu widzów w produkcji zabraknie Kim Cattrall, czyli serialowej Samanthy Jones.

Na razie HBO nie podało informacji z datą premiery serialu, jednak znana jest już jego pełna obsada. W produkcji zobaczymy m.in. Sarę Ramirez, Chrisa Notha, Mario Cantone, Davida Eigenberga, Williego Garsona czy Evana Handlera.

A jak zmieniło się życie głównych bohaterek w ciągu ostatnich 17 lat? W "And Just Like That…" fani "Seksu w wielkim mieście" będą mogli śledzić perypetie trzech przyjaciółek Carrie, Charlotte oraz Mirandy, które nadal się przyjaźnią i mieszkają na Manhattanie. Bohaterki będą musiały zmierzyć się nie tylko z problemami osobistymi, związanymi m.in. z upływającym czasem, ale także z pandemią COVID-19 i tym, jak wpłynęła na Nowy Jork. Co więcej, będziemy mogli podziwiać także rodzicielskie rozterki pań. Przypominamy, że Charlotte w "Seksie w wielkim mieście" miała wraz z mężem adoptowaną córkę Lili. W filmie z 2008 roku kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży i zostaje mamą Rose. Również Miranda jest mamą. Jej syn Brady w "And Just Like That…" jest już prawie dorosły.

