1 z 6

Nowe odcinki serialu o ratownikach medycznych "Na sygnale" już od 13 stycznia w każdą środę o godz. 21.45. A co wydarzy się w styczniu u bohaterów serialu? Romans, wielka impreza, a w pracy - niestety -znowu tylko sekundy zdecydują o tymczy uda im się uratować czyjeś życie. Ale najpierw... impreza.

W 80. odcinku Doktor Góra (Tomasz Piątkowski) zostanie uwięziony! Przez grupę młodych, atrakcyjnych i żądnych zabawy pań. Lekarz trafi przez pomyłkę nie do kolejnego pacjenta, tylko… na wieczór panieński. A dziewczyny uznają go za striptizera - i nie pozwolą, by wymknął im się tak apetyczny kąsek! :)