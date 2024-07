Postać babci Janiny z Rodzinki.pl była jedną z najlepszych z polskich seriali, które z pewnością zapamiętamy na długo! Babcia Janina grana przez zmarłą Halinę Skoczyńską cieszyła się ogromną sympatią wśród fanów serialu, którzy teraz twierdzą, że bez jej postaci serial już nigdy nie będzie taki sami.

Wielka szkoda, Pani Halina wiele radości wniosła w serial. Osoba o bardzo pozytywnej energii i niesamowitym uroku osobistym ; ( oj smutno będzie w serialu - napisała jedna z fanek na fanpage'u Rodzinki.pl. Trudno bedzie wyobrazic sobie "Rodzinke" bez uroczej babci... kiedy tylko pojawiala sie w danym odcinku to tak... jakby slonce mocniej zaswiecilo... zawsze taka promienna i usmiechnieta... zarazem bardzo ladna elegancka kobieta... - napisała kolejna fanka.

Co się stanie z postacią babci Janiny graną przez Halinę Skoczyńską? Na razie produkcja serialu nie wydała oficjalnego oświadczenia. Wiemy, że zdjęcia do dziewiątego sezonu zaczną się już lada dzień, a w napisanym scenariuszu miała miejsce oczywiście postać babci Janiny. Dziewiąty sezon będziemy mogli obejrzeć w TVP2 już jesienią. Jedną z opcji, która może być brana pod uwagę, jest zmiana scenariusza. Inna jest taka, że babcię Janinę zagra inna aktorka. Tak działo się wielokrotnie w polskich serialach, kiedy na przykład aktor rezygnował z grania w produkcji. Wtedy zastępował go inny aktor. Jednak czy ktoś będzie w stanie zastąpić taką postać?

Pogrzeb Haliny Skoczyńskiej odbędzie się w sobotę.

Fani nie wyobrażają sobie serialu Rodzinka.pl bez Haliny Skoczyńskiej.

Halina Skoczyńska grała w serialu babcię Janinę.

