To będzie pożegnanie z "Ranczem"! Są nowe informacje w sprawie kontynuacji kultowego serialu

Doskonała wiadomość dla fanów " Rancza". Jak podaje Super Express serial ma wrócić na antenę! Szczegóły zdradził odtwórca roli Czerepacha, czyli Artur Barciś. W rozmowie z gazetą powiedział, że dostał scenariusz, który mu się spodobał i z chęcią pojawi się w nowym sezonie. Kiedy zobaczymy nowe odcinki kultowej produkcji? Wraca serial "Ranczo". Kto w obsadzie? Plotki o powrocie serialu "Ranczo" pojawiają się od kilkunastu miesięcy. Ostatni sezon na antenie TVP 1 zobaczyliśmy w 2016 roku, a już w 2017 roku sam producent, Maciej Strzembosz, zdradził, że być może powstanie film fabularny o jego bohaterach. To spowodowało lawinę spekulacji o powrocie "Rancza" w formie serialu. Do tej pory jednak nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Kolejne spekulacje pojawiły się tuż po śmierci scenarzysty, Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter). Informator WP miał zdradzić, że Grembowicz przed śmiercią napisał scenariusz na 6 kolejnych odcinków: Andrzej Grembowicz napisał kolejne scenariusze zanim choroba do końca go pokonała. Nic nie stoi na przeszkodzie kontynuacji „Rancza”. Co prawda byłby to jeden sezon 6-odcinkowy, ale to zawsze coś. Na ekrany wróciłaby cała obsada. Scenariusz nie przewiduje zakończenia wątku któregoś z bohaterów - czytaliśmy w WP. Głos w sprawie „Rancza” w Super Expressie zabrał Artur Barciś: Prowadzono ze mną rozmowy. Wysłano mi scenariusz, przeczytałem go i bardzo mi się podoba. Bardzo chętnie wystąpię – powiedział „Super Expressowi” Artur Barciś. Powrót do „Rancza” jest również ciekawą perspektywą dla Ilony Ostrowskiej, serialowej Lucy: Myślę, że się uda. Zależy to od wielu struktur, o których nie chcę opowiadać. Sztab, ludzie, sytuacje, scenariusze, aktorzy, czas itd. Zmierza ku dobremu i myślę, że się to wydarzy – powiedziała aktorka. W serialu najpewniej zobaczymy...