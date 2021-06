Jak dziś wygląda córka Wargacza z "Rancza"? Katarzyna Żak pokazała wspólne zdjęcie po latach

Katarzyna Żak dołączyła do obsady "BrzydUli"! Według najnowszych doniesień "Super Expressu" była gwiazda "Rancza" pojawi się w nowych odcinkach hitu TVN, które już po wakacjach zostaną wyemitowane na antenie stacji. Katarzyna Żak zagra kobietę podobną do uwielbianej przez widzów Solejukowej. Poznajcie szczegóły! Katarzyna Żak w nowej "BrzydUli" To już pewne! Jesienią zobaczymy nowy sezon powracającego po latach serialu "BrzydUla". W produkcji nie zabraknie gwiazd, które poznaliśmy w poprzednich seriach hitu - Julii Kamińskiej, Filipa Bobka czy Małgorzaty Sochy. W nowym sezonie nie zabraknie również nowych gwiazd! Jak informuje "Super Express" w "BrzydUli" pojawi się Katarzyna Żak! Polacy pokochali ją za rolę Solejukowej w "Ranczu", a teraz dziennik donosi, że aktorka znów wcieli się w prostą, skromną kobietę. Katarzyna Żak ma zagrać sprzątaczkę w firmie Marka Dobrzańskiego - w tej roli Filip Bobek. Serialowa Lucyna będzie prostą, skromną kobietą, obdarzoną pewnym talentem... (...) lubi podśpiewywać pod nosem. Okaże się, że jest zdolna. Marzy więc, by wystąpić w programie typu „Mam Talent!”- zdradza źródło "Super Expressu". Coś czujemy, że nowa bohaterka "BrzydUli" skradnie serca widzów! Czy serialowa Lucyna przyćmi nawet najbarwniejszą postać produkcji, czyli Violettę Kubasińską? Już nie możemy doczekać się nowych odcinków "BrzydUli"! Wy również będziecie śledzić dalsze losy Uli Cieplak i pozostałych bohaterów? Zobacz także: Quiz dla prawdziwych fanów "BrzydUli"! Jak dobrze znasz hitowy serial TVN? Według medialnych doniesień Katarzyna Żak dołączyła do obsady "BrzydUli"....