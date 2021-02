"Ranczo" bez Czerepacha?! Słowa Artura Barcisia zjeżą włos na głowie każdego fana serialu! 

"Ranczo" bez Artura Barcisia? Trudno byłoby sobie wyobrazić kultową, polską produkcję bez świetnie skonstruowanej postaci Czerepacha, co więcej trudno byłoby sobie wyobrazić, by w rolę sprytnego pretendującego polityka mógł wcielić się inny aktor niż Artur Barciś. Okazuje się, że o mały włos a tak by się stało. Powód był bardzo prosty, Artur Barciś był po prostu zazdrosny...

Zobacz także: Będzie kontynuacja "Rancza"?! Zaskakujący komentarz reżysera hitu TVP! Kto zastąpi Pawła Królikowskiego?

Artur Barciś o mały włos nie przyjąłby roli Czerepacha!

Czerepach przez pierwsze cztery sezony "Rancza" zdecydowanie nie mógł cieszyć się sympatią widzów. Wyrachowany, perfidny i bezwzględny doradca wójta robił wszystko, by mieć coraz większą władzę i coraz większe pieniądze. Artur Barciś w tę rolę wcielił się niechętnie, będąc pewnym, że jest to postać drugoplanowa, nie tak istotna dla fabuły produkcji. Mylił się jednak, ponieważ Czerepach jest niezaprzeczalnie jedną z głównych postaci serialu i spiritus movens wilkowijskich wydarzeń.

Artur Barciś nie zdawał sobie z tego jednak na początku sprawy i nie chciał wcielić się w Czerepacha. Był tak nieugięty z powodu zawodowej zazdrości. Zarówno Artur Barciś jak i Cezary Żak zyskali już przecież popularność jako aktorski duet po występie w "Miodowych latach". Artur miał być zły, że w "Ranczu" dostanie rolę gorszą niż Cezary Żak, który nie dość, że otrzymał główną rolę, to jeszcze podwójną! Według Barcisia, po występie w "Miodowych latach" to właśnie jemu należała się główna rola.

Sam Barciś nie miał grać w "Ranczu". Nie chciał tej roli z dwóch powodów. Po pierwsze, miał zamiar spokojnie czekać na "Doręczyciela", mimo że decyzję o rozpoczęciu zdjęć cały czas odwlekano. Po drugie - mniej ważne, ale jednak - po sukcesie "Miodowych lat" aktorowi wydawało się, że powinien zagrać pierwszoplanową rolę, a nie jakiś ogon - wspominają producenci w książce "Ranczo. Kulisy serialu wszech czasów".

Na szczęście Artur Barciś propozycję przyjął i tym sposobem po raz kolejny z Cezarym Żakiem stworzył niezastąpiony serialowy duet. Wyobrażalibyście sobie, by było inaczej?

Zobacz także: Pamiętacie żonę wójta z "Ranczo"? Grająca ją Violetta Arlak schudła 20 kilogramów i jest nie do poznania!

Cezary Żak i Artur Barciś po raz kolejny stworzyli doskonały aktorski duet.

Czerepach to jeden z najbardziej czarnych charakterów polskich seriali. Na szczęście widzowie zdążyli go jeszcze polubić, ponieważ pod wpływem miłości do Lodzi, bohater przeszedł, choć odrobinę na łagodniejszy i dobry styl bycia.