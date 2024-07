Co wydarzy się w serialu "Przyjaciółki"?

Reklama

Patrycja (Joanna Liszowska) jest już pewna, że Edyta (Paulina Chapko) nie kłamała o zdradzie Michała (Marcin Rogacewicz). Nawet po jego śmierci nie jest w stanie pogodzić się z tym, że przez ostatnie miesiące była oszukiwana i niczego nie dostrzegła. Podczas rodzinnego śniadania w domu Anki (Magdalena Stużyńska - Brauer) powraca temat ślubu z Pawłem (Bartek Kasprzykowski). Chłopcy nie rozumieją, dlaczego ich mama nie chce ponownie wyjść za ich tatę skoro i tak razem mieszkają i żyją.

Zuza (Anita Sokołowska) wybiera się w odwiedziny do Ingi do Nowego Jorku. Ma dużo wolnego czasu i chce wesprzeć osamotnioną przyjaciółkę. Dziewczyny uważają, że to dobry pomysł, choć Anka obawia się, iż główną motywacją Zuzy jest spotkanie na miejscu Jerzego (Mariusz Bonaszewski). Janek (Marek Bukowski) niespodziewanie odwiedza Zuzę. Czyżby chciał do niej wrócić?

Zobacz zwiastun!

Czwarty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 23 marca, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zobacz także

Patrycja i Edyta wyjaśnią sobie wszystko?

Reklama