Co dalej z życiem uczuciowym Zuzy (Anita Sokołowska) w "Przyjaciółkach"?! W kolejnym odcinku przebojowego serialu pozna Beatę, nową partnerkę Jaśka (Marek Bukowski). W tej roli Karolina Nowakowska, która dołącza do obsady! Jak na to wszystko zareaguje Zuza? Zobaczcie na kolejnych stronach galerii!

Nowy odcinek "Przyjaciółek" w czwartek o 21:10 w Polsacie!

