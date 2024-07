W setnym odcinku "Przyjaciółek" odbędzie się pogrzeb Michała, męża Patrycji (Joanna Liszowska). Czy Anita Sokołowska, odtwórczyni Zuzy, żałuje, że Marcin Rogacewicz, który grał mężczyznę, opuści serial? Zapytaliśmy o to aktorkę podczas ramówki Polsatu. Jak stwierdziła, w serialu musi dochodzić do zmian, które zaciekawią i wzruszą widzów. Co powiedziała zaś o samym Marcinie? Posłuchajcie koniecznie!

Marcin Rogacewicz odszedł z Przyjaciółek.

