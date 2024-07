1 z 7

"Przyjaciółki": Co dalej z Patrycją (Joanna Liszowska)? Czy kobieta po śmierci znajdzie nową miłość? W jednym z odcinków serialu (w czwartki o 21:10 w Polsacie), fryzjerka spotka się z... mecenasem Jeleńskim. W tej roli Paweł Deląg, który wraca do serialu. Co z tego wyniknie?

Zobacz na kolejnych stronach naszej galerii!

Zobacz także:

Mamy wyniki oglądalności dziewiątego sezonu "Przyjaciółek". Serial jest hitem Polsatu?

Anita Sokołowska dla Flesza o latach grania w "Przyjaciółkach". Czy czasem ma już dość Zuzy?

"Przyjaciółki": Anita Sokołowska żałuje, że Marcin Rogacewicz odszedł z serialu?