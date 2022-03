"Przyjaciółki": Adam Zdrójkowski dołączył do obsady. Ale nie tylko on! 

Telewizja Polsat planuje pokazać osiemnastą serię "Przyjaciółek" w jesiennej ramówce 2021 roku. Nowa odsłona serialu będzie pokazywana o tej samej porze, co w poprzednich sezonach, czyli w czwartki o godz. 21.10. Do obsady dołączy aktorka znana z takich produkcji jak: "Brzydula", "O mnie się nie martw" czy "Mamuśki". Zobacz także: Jak dobrze znasz szaloną Dorotkę z "Przyjaciółek"? Sprawdź się! QUIZ Wielkie rewolucje w życiu "Przyjaciółek". W obsadzie nowe twarze „ Przyjaciółki ” to opowieść o czterech kobietach. Każda z nich jest inna - różni je sytuacja życiowa i problemy, którym muszą stawić czoła. W rolę tytułowych „Przyjaciółek” wcielają się Joanna Liszowska , Anita Sokołowska , Małgorzata Socha i Magdalena Stużyńska . Co ciekawe, Socha grająca w serialu postać Ingi, zdradziła ostatnio, że miała zagrać zupełnie inną bohaterkę. W nowym 18. sezonie "Przyjaciółek" oprócz głównych bohaterów, będziemy mogli oglądać również Katarzynę Ankudowicz, która dołączyła do serialu. Aktorka zagra rolę Ewy Matys, czyli właścicielki salonu fryzjerskiego. Ewa pojawi się na drodze Patrycji (Joanna Liszowska), kiedy ta będzie potrzebowała pomocy. Z dnia na dzień zostanie bez pracy, bo właściciel lokalu, w którym miała swój salon fryzjerski, wypowie jej umowę bez żadnego ostrzeżenia. Pati będzie mogła zapewne liczyć na wsparcie przyjaciółek, które pomogą w szukaniu nowego lokalu. Nie będzie to jednak takie łatwe. Wtedy Patrycja trafi do salonu Ewy, gdzie znajdzie zatrudnienie. Katarzyna Ankudowicz nie kryje swojej ekscytacji z dołączenia do tak kultowego serialu. To już...