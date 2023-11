1 z 5

Gwiazdy serialu "Przyjaciółki" już pracują na planie 13. sezonu, który pojawi się 7 marca 2019 roku na ekranach naszych telewizorów. Właśnie wtedy poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska) Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz). Aktorki co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy, dzięki czemu możemy się już teraz domyślać, co wydarzy się w 13. sezonie serialu. Ostatnio to Anita Sokołowska, czyli serialowa Zuza, pokazała zdjęcia z planu. Fotografie nas zaniepokoiły! Co będzie się działo w życiu Zuzy? Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii.

