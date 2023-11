1 z 5

12. sezon "Przyjaciółek" już się zakończył, ale na szczęście to nie koniec przygód Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska) Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz). Już wiadomo bowiem, że ekipa serialowa pracuje nad 13. sezonem, w którym poznamy dalsze losy "Przyjaciółek". Wbrew wielu obawom i spekulacjom, w nadchodzącej serii zobaczymy wszystkie bohaterki - Zuza przeżyje i wygra z rakiem, Patrycja nie zginie w wypadku. Wielu widzów zastanawia się, co dalej wydarzy się także w życiu Ingi, która w 12. sezonie też nie miała dobrej passy. Jesteście ciekawi, co ją czeka w 13. sezonie? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii!

