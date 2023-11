4 z 5

Niestety, szybko potwierdzą się najczarniejsze myśli Zuzy. Okaże się, że guzek w piersi Zuzy to rak. Serialowa bohaterka wyląduje w szpitalu i będzie walczyć o swoje życie. Anita Sokołowska zdradziła na Instagramie, że to nie były dla niej łatwe sceny do zagrania:

Emocjonalnie ciężkie sceny do grania... Zuza nie będzie miała lekko w 12 sezonie ???????????? - napisała aktorka na Instagramie.

